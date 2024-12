Dudu confirmou sua saída do Palmeiras em dezembro de 2024. O jogador marcou época no Verdão, sendo peça fundamental para inúmeros títulos do clube paulista ao longo dos dez anos que passou pelo clube. O Lance! te mostra todos os títulos de Dudu pelo Palmeiras.

O atleta é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 12 conquistas, ao lado de Gustavo Gómez, Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Junqueira e Ademir da Guia, sendo eles: Copa do Brasil (2015), Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2022).

Dudu foi um dos maiores jogadores a jogarem pelo Palmeiras; confira os títulos do jogador pelo clube (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira todos os títulos de Dudu pelo Palmeiras

Copa do Brasil (2015)

O primeiro título de Dudu pela equipe paulista foi em 2015, um ano após a sua chegada ao clube. A campanha do Palmeiras começou na segunda fase da competição, quando bateu o Sampaio Corrêa, pelo agregado de 6 a 2. Já na terceira fase, o Verdão passou pelo Asa, de Alagoas, por 1 a 0.

Depois, nas oitavas de final, o Cruzeiro foi o próximo time a cair para o Palmeiras, pelo agregado de 5 a 3. Nas quartas, o Verdão bateu o Internacional e nas semifinais, o Alviverde ganhou do Fluminense nos pênaltis, para se classificar para a final, contra o Santos.

Aquela final foi muito emblemática para o clube, abrindo o caminho para a vitoriosa era do Palmeiras destes últimos dez anos. Mesmo com a derrota no primeiro jogo da final, o Alviverde bateu o Peixe no Allianz, por 2 a 1, com dois gols de Dudu, levando o jogo para os pênaltis. Fernando Prass converteu a última cobrança para sacramentar o tricampeonato palmeirense da competição.

Campeonato Brasileiro (2016)

O segundo título de Dudu pelo Palmeiras foi o Brasileirão de 2016. O Verdão confirmou o título com uma rodada de antecedência, após vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense. O Alviverde liderou o campeonato em dois períodos, da nona até a 16ª rodada e depois da 19ª até a 38ª, mostrando como a equipe foi superior na conquista de seu nono título.

O atacante foi peça-chave na conquista, sendo o maior assistente da competição, com dez passes para gol, além de ser escolhido para a Seleção do Campeonato e para o prêmio Bola de Prata.

Campeonato Brasileiro (2018)

Em 2018, Dudu conquistou sua terceira taça pelo clube, ao vencer novamente o Brasileirão. O campeonato, no entanto, não foi vencido pelo Palmeiras de uma forma tão soberana quanto o de 2016, já que naquele ano, a liderança ficou dividida entre as rodadas por São Paulo, Flamengo e o próprio Alviverde. O Verdão conquistou a liderança apenas na 27ª rodada.

Dudu novamente foi importantíssimo para a conquista, sendo o maior assistente da competição, com 14 passes para gol, também sendo incluído na Seleção no Campeonato Brasileiro e também premiado na Seleção Bola de Prata e com a Bola de Ouro, dada para o melhor jogador individual da competição.

Dudu foi o grande protagonista do início do projeto da Terceira Academia (Foto: Luis Moura / WPP)

Campeonato Paulista (2020)

O quarto título do jogador pelo Palmeiras foi o Paulista de 2020, o primeiro dos três que ele conquistou pelo clube. Na primeira fase, o Verdão passou em primeiro no grupo com Santo André, Novorizontino e Botafogo-SP.

No mata-mata, o Palmeiras de Dudu venceu o Santo André, por 2 a 0, a Ponte Preta, por 1 a 0, até chegar na decisão contra o Corinthians. A final ficou decidida nos pênaltis, depois de dois empates nos jogos da grande final. O Alviverde conquistava assim, seu 23º título do estadual.

Libertadores da América (2020)

Um dos títulos mais importantes do jogador pelo clube foi o da Libertadores de 2020, quando o Palmeiras bateu o Santos na grande decisão por 1 a 0, com gol de Breno Lopes. O Verdão entrou em um grupo com Guaraní, do Paraguai, Bolívar, da Bolívia e Tigre, da Argentina. A equipe passou em primeiro lugar, com cinco vitórias e um empate.

Depois disso, o Palmeiras passou sem dificuldades por Delfín e Independiente Del Vale, até fazer uma semifinal eletrizante com o River Plate, vencendo os argentinos por 3 a 2 no agregado. A final foi decidida nos últimos instantes, já praticamente no último lance, quando Breno Lopes completou o cruzamento de Rony, para dar ao clube paulista seu segundo título da Libertadores.

Libertadores da América (2021)

Em 2021, Dudu levantaria o seu sexto título, e o seu segundo de Libertadores. O Palmeiras passou tranquilamente pela primeira fase, no grupo com a Defensa y Justica, da Argentina, Independiente Del Valle, do Equador e Universitario, do Peru.

Nas fases finais, o Palmeiras passou pelo Racing, nas oitavas, bateu o rival São Paulo, nas quartas, em um agregado de 4 a 1 e o Atlético-MG nas semifinais, pelos gols feitos fora de casa. Já na grande decisão, o grande nome foi o atacante Deyverson, que aproveitou uma falha de Andreas Pereira para sair cara a cara com Diego Alves, fazendo o Palmeiras tricampeão da América, batendo o Flamengo.

Campeonato Paulista (2022)

O próximo título de Dudu foi a conquista de seu bicampeonato do Campeonato Paulista. O Palmeiras passou em primeiro em um grupo com Ituano, Botafogo-SP e Mirassol. Nas quartas de final, o Verdão bateu o Ituano por 2 a 0, além de se classificar contra o RB Bragantino pelo placar de 2 a 1.

Na grande final, o Palmeiras realizou uma grande virada contra o São Paulo, após ter sido derrotado no Morumbi por 3 a 1. Já no Allianz, o Palmeiras aplicou uma goleada de 4 a 0 contra o seu rival, para levar o seu 24º título de Campeonato Paulista.

Recopa Sul-Americana (2022)

O oitavo título de Dudu pelo Palmeiras foi o da Recopa Sul-Americana de 2022, quando o Palmeiras superou o Athletico-PR. Vale lembrar que a competição é realizada entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana.

No agregado, o Verdão bateu o seu rival pelo placar de 4 a 2, após um empate por 2 a 2 no primeiro jogo e uma vitória alviverde no segundo por 2 a 0. Foi o primeiro título da história do Palmeiras nesta competição.

Campeonato Brasileiro (2022)

O nono título de Dudu com a camisa do Palmeiras foi o Brasileirão de 2022. O Verdão liderou a competição desde a 10ª rodada, conquistando o seu 11º título da competição em sua história. A equipe encerrou sua campanha com 81 pontos somados.

Dudu novamente foi escolhido para a Seleção da Bola de Prata nesta edição do campeonato, estando também entre os maiores assistentes do Brasileirão.

O atacante conquistou seus últimos títulos pelo Palmeiras na temporada de 2023 (Foto: Divulgação)

Campeonato Paulista (2023)

O próximo título de Dudu foi a conquista de seu tricampeonato do Campeonato Paulista. O Palmeiras passou em primeiro em um grupo com São Bernardo, Santo André e Portuguesa. Nas quartas de final, o Verdão bateu o São Bernardo por 1 a 0, além de se classificar contra o Ituano pelo placar de 1 a 0.

Na grande final, o Palmeiras foi obrigado a realizar mais uma virada, já que o Água Santa venceu a primeira partida pelo placar de 2 a 1. No entanto, no Allianz Parque, o Palmeiras goleou a equipe de Diadema pelo placar de 4 a 0, sacramentando a decisão.

Supercopa do Brasil (2023)

Depois, foi a hora de Dudu erguer a taça da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, em um jogo eletrizante que terminou em 4 a 3 para o clube paulista. Vale lembrar que a taça é disputa pelos campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Campeonato Brasileiro (2023)

A última taça que Dudu levantou pelo Palmeiras foi a do Brasileirão de 2023, marcando o seu tetracampeonato e o bicampeonato do clube. A competição foi uma das mais marcantes da história do futebol brasileiro, já que o Palmeiras protagonizou uma das maiores viradas da história.

O Botafogo liderava a competição até a 33ª rodada, mas com diversos tropeços, o Verdão aproveitou e tomou a liderança, conquistando seu 12º título do Brasileirão, fazendo Dudu conquistar o seu 12º título com a camisa alviverde.