Palmeiras pode lucrar R$ 30 milhões com venda de atacante do Internacional; entenda

Um dos principais destaques do Brasileirão, o atacante Wesley, do Internacional, recebeu uma proposta de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) do Krasnadar, da Rússia. Esta, é a segunda oferta do clube gaúcho pelo jogador, que anteriormente sinalizou com 8 milhões de euros pelo jogador.

O Palmeiras, por sua vez, pode se beneficiar com uma eventual transferência. O Verdão possui 50% dos diretos econômicos de Wesley, enquanto o Internacional é dono do restante.

Com isso, caso a proposta do clube russo seja aceita, o Palmeiras deve futurar cerca de R$ 30 milhões com a negociação. O interesse foi inicialmente divulgado pelo "Ge".

No Internacional desde fevereiro, o atacante disputou 48 partidas na atual temporada, com 13 gols (11 deles no Brasileirão) e duas assistências. O Colorado, por sua vez, terminou a competição nacional na quinta colocação e garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Atacante do Internacional, Wesley atraiu o interesse do Krasnodar, da Rússia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

