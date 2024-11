Neto detona Fernando Diniz após final da Sul-Americana: ‘Acha que é o Guardiola’

O ex-jogador Neto detonou o técnico Fernando Diniz após o Cruzeiro perder o título da Copa Sul-America para o Racing. A equipe argentina venceu o confronto decisivo do torneio continental neste sábado (23), por 3 a 1, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️ Kaio Jorge dispara: ‘Sirva de aprendizado, para as próximas decisões’

➡️ Cássio se desculpa após Cruzeiro ser vice na Sul-Americana: ‘Não conseguimos dar essa alegria’

Através de uma postagem nas redes sociais, Neto apontou que Fernando Diniz foi o principal culpado pelo fracasso do Cruzeiro na decisão. Para ele, o modelo de jogo do treinador expôs os defensores ao erro. Como resultado, a equipe mineira saiu atrás por dois gols de diferença no primeiro tempo.

- Não dá para aguentar. O Cruzeiro investindo, é uma coisa impressionante. Como pode um time tomar dois gols em uma final em 20 minutos. E ainda, os dois gols com saída de jogo "à lá Diniz", porque ele acha que é o Guardiola. Sai jogando para cá, para lá, zagueiro entregando a bola, aí pronto, toma o primeiro e depois o segundo - iniciou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Além disso, Neto destacou que o resultado parcial do confronto foi decisivo para o título do Racing. Ao analisar o caso, ele apontou que com a vantagem precoce no placar, o time argentino conseguiu se fechar e dificultar a vida do Cruzeiro.

- Aí sabe o que aconteceu depois? O Racing ficou lá atrás. No segundo tempo, conseguiu fazer o gol com o Kaio Jorge, mas como pode fazer o Cruzeiro não ganhar esse título? Como pode um treinador como esse? Tem um monte de gente que gosta, mas eu não suporto. Fazer isso com o Cruzeiro é brincadeira. Quem deu o título para o Racing foi o Fernando Diniz - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultado decepcionante para o Cruzeiro

Com os reforços adquiridos ao longo da temporada, o Cruzeiro chegou para a final da Copa Sul-Americana como favorito. Contudo, não conseguiu confirmar o título contra a boa equipe do Racing. Com o resultado em Assunção, no Paraguai, o time mineiro deixou de levantar a taça e de embolsar seis milhões de dólares (R$ 34,8 milhões na cotação atual) com a conquista.