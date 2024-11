O Racing venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pela final da Sul-Americana 2024. Após o apito final, Kaio Jorge deu entrevista para a imprensa, na beira do gramado e analisou o desempenho do time mineiro na partida.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro perde para o Racing e é vice da Sul-Americana

- É triste! É todo um trabalho que é construído. O Cruzeiro, como muitos falavam, estava acabado. Mas pelo contrário, mostramos a grandeza do clube, mostramos que nós somos capazes. Infelizmente, hoje não foi uma noite inspirada, mas que sirva de aprendizado, para nas próximas decisões, a gente entrar mais ligado -, disse Kaio Jorge.

O que vem pela frente?

Após o vice da Sul-Americana, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (27), a Raposa enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada da competição.

continua após a publicidade

Kaio Jorge marcou o único gol do Cruzeiro, na final da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte