Jogadores com mais jogos pelo Flamengo: veja o top 10 da história

09/10/2024

O Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, possui uma história repleta de craques que deixaram uma marca indelével no futebol. Ao longo dos anos, alguns jogadores se destacaram não apenas por suas habilidades em campo, mas também pelo número expressivo de partidas disputadas. Este é o top 10 dos atletas que têm mais jogos pelo Flamengo, vestindo a camisa rubro-negra e conquistando títulos inesquecíveis.

Mais jogos pelo Flamengo

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Flamengo

1. Júnior – 875 jogos

O polivalente Júnior, também conhecido como "Capacete", lidera o ranking de mais jogos pelo Flamengo com um total de 875 partidas. Ele começou sua trajetória no clube em 1974 e, após um breve período na Itália, voltou ao Flamengo para encerrar sua carreira em 1993. Júnior é lembrado por sua versatilidade, atuando tanto como lateral quanto como meio-campista, e por sua liderança em campo.

2. Zico – 732 jogos

Zico, o "Galinho de Quintino", é considerado o maior ídolo da história do Flamengo e também ocupa o segundo lugar no número de mais jogos pelo Flamengo, com 732 partidas. Zico não só encantou a torcida com seus gols e assistências, mas também liderou o time na conquista da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981. Sua habilidade em campo e amor pelo clube fazem dele um eterno ídolo rubro-negro.

3. Adílio – 617 jogos

Adílio é outro jogador que marcou época e é um dos que mais jogaram pelo Flamengo, com 617 jogos. Presente na equipe que conquistou o mundo em 1981, Adílio era conhecido por sua técnica e capacidade de controle no meio de campo. Ele formou uma das duplas mais emblemáticas com Zico e contribuiu para a era dourada do Flamengo.

4. Jordan – 609 jogos

Jordan, zagueiro do Flamengo entre 1952 e 1963, disputou 609 jogos pelo clube e é um dos defensores que mais atuaram pelo Flamengo. Seu estilo sólido na defesa e lealdade ao clube fizeram dele um dos jogadores mais respeitados de sua época. Jordan foi parte de uma geração que ajudou a consolidar o Flamengo como um dos maiores clubes do país.

5. Andrade – 570 jogos

Andrade, outro membro da geração de ouro dos anos 80, jogou 570 vezes pelo Flamengo. Como volante, ele era uma peça chave no meio-campo e ajudou o time a conquistar inúmeros títulos. Além de seu sucesso como jogador, Andrade também teve passagens como técnico do Flamengo, consolidando ainda mais seu legado no clube.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Flamengo

6. Cantarele – 557 partidas

Cantarele, um dos grandes goleiros da história do Flamengo, defendeu o time em 557 partidas. Ele esteve presente em momentos importantes, incluindo a conquista do Mundial em 1981. Sua segurança e habilidade debaixo das traves o colocam entre os jogadores que mais defenderam o Flamengo.

7. Léo Moura – 519 partidas

Léo Moura é o único jogador desta lista que atuou no século XXI, acumulando 519 partidas pelo Flamengo. Conhecido por suas subidas ao ataque e cruzamentos precisos, Léo Moura é lembrado como um dos melhores laterais-direitos do clube e tem um lugar especial no coração da torcida.

8. Carlinhos – 514 partidas

Carlinhos, conhecido como "Violino", também está entre os que mais jogaram pelo Flamengo, com 514 jogos. Ele se destacou nos anos 60 e mais tarde também teve sucesso como técnico, liderando o time na conquista do Brasileiro de 1987. Carlinhos é um símbolo de classe e dedicação no Flamengo.

9. Liminha – 513 partidas

Liminha jogou pelo Flamengo entre 1968 e 1975, participando de 513 jogos. Conhecido por sua energia e determinação, Liminha foi um importante meio-campista e é lembrado com carinho pela torcida rubro-negra.

10. Jadir – 498 partidas

Fechando o top 10 de mais jogos pelo Flamengo está Jadir, que disputou 498 partidas entre 1952 e 1962. Zagueiro de estilo forte, ele ajudou a solidificar a defesa do Flamengo em uma época crucial para o desenvolvimento do clube.

Esses jogadores fizeram história ao acumular o maior número de partidas pelo Flamengo, representando o clube com orgulho e deixando um legado que jamais será esquecido.