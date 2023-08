São Paulo e Corinthians vão protagonizar um dos capítulos mais importantes da história do clássico nesta quarta-feira (16), no Morumbi. O duelo das 19h30 vale vaga na decisão da Copa do Brasil 2023 e, segundo o apresentador dos 'Os Donos da Bola, Craque Neto, o Alvinegro não passará sustos diante do rival para retonar à segunda final consecutiva do torneio de maior premiação do futebol nacional.