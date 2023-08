A decisão entre São Paulo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, será marcada também pelo encontro das mais jovens gerações do futebol nacional. De um lado, as Crias de Cotia, formadas na base do Tricolor e que, em pouquíssimo tempo como profissionais, já se tornaram peças essenciais do clube - algo que está sendo comum há algumas temporadas. Do outro, os Meninos do Terrão, formados na base do Timão, e que com Vanderlei Luxemburgo, começaram a ganhar cada vez mais confiança e espaço no elenco.