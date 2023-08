São Paulo e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, em um dos clássicos mais importantes do ano, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu na ida, por 2 a 1, o Timão joga por um empate com o Tricolor Paulista para avançar à decisão. Ao time da casa resta vencer: por um gol de diferença teremos pênaltis; se for por mais, a equipe de Dorival Júnior avança.