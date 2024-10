Neto comenta possível retorno de técnico: ‘Não torço mais para o Corinthians’

Neto afirmou que deixará de torcer para o Corinthians em caso de retorno de Tite (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

Crítico do trabalho de Ramón Díaz, o ex-jogador Neto projetou possíveis técnicos para assumir o lugar do argentino a partir do ano que vem. Durante o programa "Donos da Bola", o apresentador afirmou que deixará de torcer para o Alvinegro caso Tite volte para o clube paulista.

- Tem um monte de técnico aí que vai ficar desempregado no final do ano (...). Se o Tite voltar, eu nunca mais torço para o Corinthians. Para mim, tem que ser o Luís Castro ou Renato Gaúcho. Acho que o Renato cairia muito bem em relação aquilo que ele pensa - disse Neto.

Tite e Neto tiveram um imbróglio judicial no ano passado. O técnico processou o ex-jogador após os xingamentos do apresentador pela eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Ao vivo, Neto chamou o treinador de "desgraçado", "vagabundo" e "filho da p***".

O processo chegou ao fim em setembro de 2023, com um acordo entre as partes. Como forma de indenização, Neto se comprometeu a fazer uma doação a uma instituição de caridade no Rio Grande do Sul escolhida por Tite. O ex-jogador também prometeu não ofender o treinador novamente.