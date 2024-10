Deyverson em ação pelo Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 11:42 • Belo Horizonte (MG)

Após a classificação do Atlético-MG para a final da Copa do Brasil, Deyverson provocou dois comentaristas de TV nas redes sociais: Neto e Roger Flores.

Deyverson não pode atuar na Copa do Brasil pelo Atlético-MG, porque o atacante disputou uma partida pelo Cuiabá no torneio nesta temporada. Mesmo assim, o jogador foi destaque nas reações após o empate.

Nos stories do Instagram, Deyverson comemorou o resultado na partida, com a classificação do seu clube, Atlético-MG, contra o time de infância do jogador, o Vasco da Gama.

Além disso, Deyverson comentou sobre os dois ex-jogadores que hoje são figuras na mídia esportiva. Com o apresentador Neto, com quem o jogador já tem histórico de provocações, o atacante relembrou um vídeo do ex-meia dizendo que o Atlético-MG não passaria do Vasco e seria eliminado em São Januário. Por fim, ainda escreve na legenda "Quem é esse? Quem souber me avisa, por favor", em referência a Neto.

Com Roger Flores, Deyverson omitiu o nome do ex-meia em fala no story:

- Tem comentarista aí que fala demais e não ganhou nada. Criticar é muito fácil. Difícil é ter título na carreira. Galo na final! - disse Deyverson.

Além dele, Guilherme Arana publicou uma mensagem nas redes sociais contra o comentarista Roger Flore, com referência a um lance do ex-jogador com o zagueiro Lúcio, pela Seleção Brasileira.