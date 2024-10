Craque Neto crava o campeão da Copa do Brasil

Neto no Programa 'Apito Final', da Band (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:49 • São Paulo (SP) • Atualizada em 21/10/2024 - 18:51

Após o Flamengo vencer o Corinthians por 1 a 0, no agregado, e se classificar para a final da Copa do Brasil, o comentarista Neto cravou quem será o campeão da Copa do Brasil 2024. Para o ex-jogador, o Atlético-MG irá superar a equipe carioca na final do mata-mata nacional. Além disso, o ídolo corintiano declarou torcida ao Galo.

Hulk, do Atlético-MG, durante partida contra o Flamengo na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

— Eu vou torcer muito, e vou acender as velas para Nossa Senhora Aparecida para dar Atlético. O Flamengo é colocado pela gente como melhor elenco, mas não joga bem hoje. O Flamengo tem mais opções, mas eu estou achando que o Galo vai levar essa parada. Algo me diz que o Atlético-MG vai ser campeão da Copa do Brasil — disse Neto, durante o programa "Apito Final", da Band.

É importante lembrar que Neto já apostou duas vezes contra o Flamengo nesta edição da Copa do Brasil. Nas oitavas de final, o Flamengo encarou o Palmeiras e o comentarista disse que a equipe paulista iria avançar, além de ser uma das grandes candidatas ao título. No final, quem levou a melhor foi o Flamengo. Dessa vez, no duelo entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, Neto disse que o Rubro-Negro não iria conseguir passar pelo clube de Itaquera na Neo Química Arena.

Finais da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no início de novembro. As partidas estão previstas para os dias 3 e 10, ambas em domingos. O sorteio dos mandos de campo acontece na quinta-feira (24), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.