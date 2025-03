Galvão pede titularidade de dupla e não perdoa atuação da Seleção: ‘Deu sorte’

Mesmo com a vitória da Seleção Brasileira, o narrador Galvão Bueno criticou a atuação da equipe de Dorival Jr contra a Colômbia, na última quinta-feira (20), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nas redes sociais, o ex-locutor da Globo pediu a titularidade ao lateral-direito Wesley, do Flamengo, e ao atacante Savinho, do Manchester City.

- Vitória importante da Seleção! Mas o time não jogou bem! Para mim, foi mal escalado! Wesley e Savinho tinham que sair jogando! No fim, deu sorte! Um time de velocidade como o Dorival queria, quando faz o gol com 5 minutos, tem que se dar bem no jogo! Só que a Colômbia foi crescendo! Poderia ter vencido! - escreveu Galvão Bueno.

- O 1º tempo do Brasil foi ruim! O 2º, de igual pra igual! E o Vini, que não fazia grande partida, acabou decidindo! Resultado bom, mas mais uma vez a Seleção jogou mal! Ainda perdeu o meio-campo para o jogo com a Argentina! Com Bruno Guimarães suspenso e Gérson machucado! Mas a situação está mais confortável! Dorme em 2º nas Eliminatórias - completou.

O que vem pela frente para a Seleção?

Com o resultado, o Brasil chega aos 21 pontos e vai para o 2º lugar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na próxima terça-feira (25), a Seleção encara a líder, Argentina, em Buenos Aires, podendo praticamente carimbar a vaga para o Mundial. A Colômbia, por sua vez, caiu para o 6º lugar, com 19 pontos. Na terça, recebe o Paraguai, em Barranquilla.