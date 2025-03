Carlos Alberto e Kléber Gladiador analisam momento da Seleção e avaliam Dorival

A Seleção Brasileira venceu a Colômbia nos acréscimos na última quinta-feira (21), em jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Recém-contratados para substituir Cicinho e Emerson Sheik no "Arena SBT", Carlos Alberto e Kléber Gladiador analisaram o momento da equipe e avaliaram o trabalho de Dorival Jr.

- Sou suspeito para falar do Dorival, porque ele é como um pai para mim. Foi meu treinador no Vasco. Pegamos uma parada duríssima, quando ninguém queria jogar no clube, e assumimos o time na Série B. Eu brinco que o Edmundo e o Pedrinho derrubaram o Vasco, e eu só subi. Hoje, a Seleção Brasileira, do jeito que está, ainda não está pronta para ganhar, mas acredito no trabalho, e ainda há tempo até a Copa do Mundo - disse Carlos Alberto.

- Está devendo. É muito complicado trabalhar em uma seleção. O tempo é curto, e a cobrança é grande. A Seleção Brasileira passa por um momento de transformação. Algumas peças estão saindo, e outras estão chegando, como Endrick e Estevão, jogadores muito jovens. Acho que o Dorival terá bastante dificuldade. Torço para que dê certo, mas, neste momento, o trabalho na seleção está muito aquém do que a gente espera - comentou Kléber.

Kléber e Carlos Alberto no SBT

Oportunidade na TV aberta

“É uma sensação indescritível, mesmo não sendo a primeira vez. Antes, já trabalhei no SBT na transmissão da final do Carioca, ao lado do Athirson e do Téo José, então conheço a casa. Mas agora é um momento diferente, de renovação. Estar reencontrando o Benja também, que é um cara que me deu a oportunidade de entrar na área, é algo especial. Depois que parei de jogar, formei-me em comunicação, fiz o curso de comentarista e, hoje, posso trabalhar com as pessoas de quem gosto, em uma emissora com um ambiente muito familiar. É um prazer estar novamente aqui”, disse Carlos Alberto.

Expectativa para o programa

“Nem quando eu jogava ficava em cima do muro, então imagina agora, que deixei de ser vidraça para ser predador. Vou ser eu mesmo. Se precisar ser polêmico, eu serei, claro, sempre com respeito, educação e sem incitar violência. Mas temos que tomar posição e falar o que é certo, independentemente do clube. Aqui em São Paulo, por exemplo, torço para o Corinthians, mas sempre falarei a verdade, seja ela boa ou ruim”, comentou Carlos Alberto.

Substituir Cicinho e Sheik

“São dois caras que também têm opinião forte, dificilmente ficam em cima do muro, têm um carisma enorme e são ídolos de torcidas gigantes no país. É difícil substituí-los, mas eu e o Carlos Alberto temos personalidade de sobra. Então, vamos procurar corresponder à altura o carinho que os espectadores tinham por eles, e acho que conseguiremos” disse Kléber.

Trabalhar com Benja

“Nunca pensei em trabalhar com comunicação. O Benja vem colocando essa ideia na minha cabeça há um tempo. Ele diz que sou um cara com personalidade, opinião forte e que me expresso bem. Sempre me apoiou, e as coisas foram se encaixando. Estou trabalhando com ele há dois anos no ‘Papo Reto’, no YouTube, depois passei um período na CNN, e agora estou aqui no SBT. Sempre fui muito fã do SBT, desde criança, então é muito legal poder estar aqui agora”, comentou Gladiador.