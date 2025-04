Neto aponta melhor substituto de Ramón Díaz no Corinthians

Ramón Díaz não é mais o treinador do Corinthians. Na última quinta-feira (17), o clube alvinegro anunciou a demissão do argentino. A decisão foi tomada após a derrota do clube alvinegro para o Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o cargo vago, o ex-jogador Neto apontou a melhor opção para a função.

Para o ídolo da torcida do Timão, que deveria assumir a equipe alvinegra é o técnico Luís Castro. O português teve uma boa passagem no futebol brasileiro em 2023, quando treinou o Botafogo. Recentemente, ele comando o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e atualmente se encontra livre no mercado. Além dele, Neto também citou Tite e Dorival Júnior como possíveis opções.

- Há uma dúvida de três treinadores. O primeiro é o Tite. Não é o Dorival Júnior. Até por ser o maior treinador da história do Corinthians. O terceiro seria o Luís Castro, que é algo bem distante. Mas eu traria ele - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Acho que o Tite, não sei o que acontece com ele, e o Dorival fez um péssimo trabalho na Seleção Brasileira. Mas tem uma coisa do Dorival, ele tem uma boa equipe. Foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo e Flamengo recentemente. Então, é um treinador monstruoso também. Só não sei se ele tem "panca" de aguentar a pressão do Corinthians - concluiu.

Ramón Díaz fora do Corinthians

A passagem do técnico argentino chegou ao fim na última quinta-feira (17). Contratado em julho do último ano, Ramón Díaz chegou ao Parque São Jorge com o Corinthians na zona de rebaixamento do Braisleirão de 2024.

O treinador conseguiu emplacar vitórias e garantiu fôlego ao time na final da temporada. Após grandes contratações na janela, como Memphis e Carrillo, a equipe ganhou corpo, venceu nove jogos seguidos, fugiu do Z-4 e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

Além disso, o técnico também conduziu o Timão até as semifinais da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e da Sul-Americana, em confronto perdido para o Racing. Em ambas as ocasiões, Ramón Díaz foi criticado pela forma como montou a equipe e também encarou uma crise interna.

Nesta temporada, conquistou o título do Paulistão. O triunfo fez o Corinthians quebrar um jejum de seis anos sem títulos. Mesmo assim, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações do final do ano passado, a diretoria optou por dispensar o profissional.