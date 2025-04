O Corinthians está sem técnico após demitir Ramón Díaz nesta quinta-feira (17). O clube anunciou a demissão do argentino, em decisão tomada depois da derrota do para o Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Orlando Ribeiro, treinador do sub-20 do Timão, comandará o treino da equipe nesta sexta-feira (18).

Agora, o Alvinegro vai em busca de um novo comandante. Por isso, o Olheiro Lance! traz cinco nomes livres no mercado que poderiam assumir o cargo de técnico do Corinthians. Confira a lista abaixo!

Possíveis técnicos para o Corinthians

Dorival Júnior

Recém-demitido da Seleção Brasileira após 16 partidas, Dorival Júnior vinha de bons trabalhos em clubes antes de assumir a Amarelinha. O técnico foi consistente no São Paulo, onde conquistou a inédita Copa do Brasil em 2023. Antes disso, teve passagem marcante pelo Flamengo, comandando o time nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Ele seria o "plano A" do Corinthians para substuir Ramón Díaz.

Fernando Diniz

​Fernando Diniz viveu o auge de sua carreira em 2023, ao conduzir o Fluminense à conquista inédita da Libertadores. No mesmo ano, assumiu interinamente a Seleção Brasileira, conciliando as funções até sua saída da Amarelinha em janeiro de 2024, após resultados irregulares. O desempenho caiu também no do clube carioca, e o trabalho foi encerrado em junho do mesmo ano.

Meses depois, o técnico foi contratado pelo Cruzeiro com contrato até dezembro de 2025. No entanto, sua passagem foi marcada por desempenho abaixo do esperado, com apenas quatro vitórias em 20 jogos e aproveitamento de 35%. A derrota na final da Copa Sul-Americana para o Racing e os tropeços no Campeonato Mineiro em 2025 agravaram a pressão, culminando em sua demissão em janeiro de 2025.

Tite

Um dos maiores técnicos da história do Corinthians, Tite conquistou o Brasileirão em 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, além de um novo Campeonato Brasileiro em 2015. O sucesso no Timão o levou à Seleção Brasileira em junho de 2016, comandando o Brasil nas Copas do Mundo em 2018 e 2022.

Depois de deixar a Amarelinha, recebeu convite para retornar ao Alvinegro em 2023, mas recusou. Em outubro do mesmo ano, foi contratado pelo Flamengo, onde dirigiu a equipe em 70 partidas (42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas) antes de ser desligado em setembro do ano passado.

Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli foi um personagem marcante do futebol brasileiro nos últimos anos. No Santos, conduziu a equipe a um vice-campeonato brasileiro em 2019, com um estilo ofensivo e de posse de bola que chamou a atenção. Em seguida, assumiu o Atlético Mineiro em 2020, conquistando o Campeonato Mineiro e participando da montagem da base do elenco que seria campeão nacional no ano seguinte.

Em 2023, contudo, teve passagem conturbada pelo Flamengo. Os resultados irregulares e a falta de sintonia com o elenco, com episódio de agressão de seu preparador físico ao atacante Pedro, levaram à demissão em setembro. Recentemente, foi demitido do Rennes, da França, entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, onde somou apenas três vitórias em dez jogos antes de ser desligado.

Luís Castro

Luís Castro teve passagem marcante no Botafogo entre março de 2022 e junho de 2023. O português deixou o comando do Glorioso, então líder do Brasileirão, para assumir o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Na Arábia Saudita, após 14 meses no comando, deixou o clube em setembro do ano passado, em meio a um início de temporada fraco que deixou a equipe em sétimo lugar na liga e com derrota por 4–1 na Supercopa contra o Al‑Hilal.

