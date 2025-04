Benja pontua erros de Ramón Díaz no Corinthians e cita relação com Memphis

O Corinthians demitiu o técnico Ramón Díaz nesta quinta-feira (17), um dia após a derrota para o Fluminense, no Brasileirão. O apresentador Benjamin Back afirmou que o clube demorou para trocar o treinador e disse que o treinador foi "covarde" contra o Flamengo, na Copa do Brasil, e contra o Racing, na Sul-Americana. Benja também citou o atacante Memphis Depay.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu falei no final do ano passado que era hora de trocar o treinador. Tinha que entrar em 2025 com outro técnico. Quando virou a chavinha, para ganhar títulos, ele escalou mal pra caramba contra o Flamengo no Maracanã. E aqui, na Neo Química Arena, foi covarde. Vocês lembram da expulsão do Bruno Henrique? O Corinthians, com um a mais, não fez nada - disse Benja.

- Contra o Racing, foi covarde. Nos clássicos, mal pra caramba. No meio do Paulistão eu avisei para trocar o Ramón Díaz, eu falei lá atrás que o Depay não morria de amores por ele. O Corinthians perdeu tempo. Podia ter entrado em 2025 com outro treinador, com time planejado e agora é turbulência, crise, e correr atrás de outro treinador - completou o apresentador.

continua após a publicidade

Altos e baixos de Ramón Díaz no Corinthians

Contratado em julho do último ano, Ramón Díaz chegou ao Parque São Jorge com o clube na zona de rebaixamento da competição. O treinador conseguiu emplacar vitórias e garantiu fôlego ao time na final da temporada. Após grandes contratações na janela, como Memphis e Carrillo, a equipe ganhou corpo, venceu nove jogos seguidos, fugiu do Z-4 e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

➡️ Ana Thaís manda recado sobre próximo técnico do Corinthians: ‘Aí que mora o perigo’

O argentino conduziu o Timão até as semifinais da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e da Sul-Americana, em confronto perdido para o Racing. Em ambas as ocasiões, Ramón Díaz foi criticado pela forma como montou a equipe e também encarou uma crise interna.

continua após a publicidade

Nesta temporada, conquistou o título do Paulistão. O Corinthians quebrou um jejum de seis anos sem títulos. Mesmo com a conquista, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações do final do ano passado, e a decisão da diretoria foi pela sua saída.