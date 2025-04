Corinthians sob Augusto Melo tem troca de técnico a cada cinco meses e instabilidade

A gestão de Augusto Melo na presidência do Corinthians vem sendo marcada por uma rotatividade no comando técnico da equipe. Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2024, o mandatário já viu três treinadores passarem pelo banco de reservas, além de um interino, o que equivale a, em média, um técnico a cada cinco meses.

continua após a publicidade

+ Memphis mostra incômodo e faz cobrança generalizada após derrota do Corinthians

Antes mesmo de tomar posse, Augusto já se envolveu em polêmica ao criticar abertamente Mano Menezes, então treinador do clube, durante sua campanha eleitoral. Mesmo assim, Mano permaneceu no cargo no início da nova temporada, amparado por um contrato de 27 meses. O clima, no entanto, já era ruim nos bastidores, e o técnico acabou demitido ainda durante o Campeonato Paulista, após sequência negativa.

Augusto então tentou contratar Márcio Zanardi, que dirigia o São Bernardo na época. A negociação chegou a ser acertada, mas teve de ser desfeita por um detalhe do regulamento: Zanardi já havia comandado outro time no mesmo Paulistão, o que o impedia de assumir o Corinthians naquele momento.

continua após a publicidade

A solução encontrada foi apostar no português António Oliveira, que teve um início promissor, com duas vitórias e um empate heroico diante do Palmeiras, e comandou a equipe em 29 partidas. Com 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, alcançou um aproveitamento de 51,7%. Apesar de bons números defensivos — com apenas 25 gols sofridos e 43 marcados —, não resistiu à pressão após queda de rendimento e um início ruim no Brasileirão do ano passado. Assim, o português foi substituído.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entre a saída de António Oliveira e a chegada do argentino Ramón Díaz, a gestão mais uma vez mostrou incerteza na escolha do substituto. Enquanto não decidia, o clube foi comandado interinamente por Raphael Laruccia, técnico do sub-20 e ex-sub-17, por cerca de duas semanas. Durante esse intervalo, a diretoria sondou Fábio Carille, mas optou por fechar com Díaz, que estava sem clube.

continua após a publicidade

Ramón Díaz assumiu o Timão e, em 60 jogos, conquistou 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 60,5%. Seu time marcou 94 gols, sofreu 62 e ficou 20 jogos sem ser vazado. Apesar dos números sólidos e de ter tirado o Corinthians da fila após seis anos sem títulos com a conquista do Paulistão deste ano, também acabou demitido em meio à queda de rendimento após a decisão do Estadual.

O Corinthians agora busca acertar a chegada do substituto de Ramón Díaz. Dorival Júnior, livre no mercado após ser demitido da Seleção Brasileira, aparece como primeira opção da diretoria alvinegra. Tite, ídolo do clube, corre por fora.