Neto aponta falta em lance do gol do Fluminense contra o Corinthians

Craque Neto apontou falta no lance do gol que abriu o placar entre Corinthians e Fluminense, nesta quarta-feira (16), em partida válida pelo Brasileirão. O primeiro gol da vitória de 2 a 0 para o Tricolor foi marcado por Renê, mas para Neto, o gol não deveria ter sido validado por conta de falta em Yuri Alberto.

- De onde vem a jogada do gol? Da falta do Matheusinho. Para mim, teve uma falta no Yuri Alberto no lance do gol. A bola estava disputada, o Ignácio derruba o Yuri Alberto e a bola vai para o Renê, que acerta um torpedo.

No lance do segundo gol, porém, Neto concorda com a marcação de pênalti para o Fluminense contra o Corinthians. Kevin Serna foi derrubado na área e Arias converteu a cobrança.

- Chegou atrasado, a primeira do Martínez, não tá cansado. E a bola tava com o Corinthians, a bola era do Corinthians. Passaram a bola, não me lembro quem passou a bola, perderam a bola... Aí o José Martínez vai atrasado, pisa no pé esquerdo (do Serna), pênalti pro filuminense. Eu sou comentarista de futebol. Sou apresentador de futebol, eu comento o que tem que ser comentado. Não tem conversa. E torce e tornozelo ainda. E é para cartão amarelo - disse Neto sobre a falta que fechou o placar de Corinthians x Fluminense.

Como fica a situação de Corinthians e Fluminense?

Os cariocas engataram uma sequência de três vitórias consecutivas na competição nacional, enquanto o Corinthians soma a segunda partida com derrota e desperdiça a chance de somar pontos como mandante e começar o torneio na parte de cima da tabela.

O Fluminense sobe para o segundo lugar do Brasileirão, posição provisória até a partida entre Flamengo e Juventude, que pode mudar a ordem do topo da tabela. O Corinthians caiu para a 12ª posição na classificação.