No Estádio Nilton Santos, Botafogo e São Paulo ficaram no 2 a 2 em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. A má atuação da equipe carioca, sobretudo na primeira etapa, fez com que 'chovesse' críticas nas redes sociais ao treinador do Glorioso, Renato Paiva. O português soma apenas duas vitórias oficiais sob o comando do alvinegro.

Confira algumas reações de torcedores do Botafogo:

Botafogo e São Paulo no Brasileirão

Com o empate, o Botafogo de Renato Paiva estaciona vai a 5 dos 12 pontos possíveis nas quatro primeiras rodadas e ocupa a 12º colocação. Já o São Paulo, que ainda não venceu no Brasileirão, agora soma apenas 4 pontos neste começo de temporada ocupa a 14º posição. Os times voltam a campo no domingo (20). O alvinegro carioca vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília). Já o tricolor paulista recebe o Santos no Morumbis e faz o clássico no mesmo horário.