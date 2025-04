Pênalti anulado em Botafogo x São Paulo gera revolta: ‘Inacreditável’

O jogo entre Botafogo e São Paulo, no Nilton Santos, contou com um lance polêmico envolvendo um pênalti anulado. O árbitro marcou uma penalidade para o Alvinegro no primeiro tempo, mas voltou atrás após análise no VAR. A decisão causou revolta em torcedores nas redes sociais.

Cuaibano recebeu passe dentro da área e caiu após dividida com Alan Franco. Em campo, Davi Lacerda marcou o pênalti, mas o VAR sugeriu a revisão, e o árbitro anulou a decisão. O jogo terminou empatado em 2 a 2, com gols de Savarino, Igor Jesus, Ferreirinha e André Silva.

Como foi Botafogo x São Paulo

Botafogo e São Paulo fizeram um primeiro tempo movimentado, que ficou "apenas" em três gols porque a burocracia ofensiva dos dois times sobressaiu perante a objetividade. O alvinegro começou melhor, perdendo boas chances aos 5, em chute de Savarino, e aos 12, após cruzamento de Cuiabano.

O São Paulo melhorou a partir daí, e para isso passou a explorar principalmente o lado esquerdo. Era por lá que Ferreirinha caía, e foi por lá que ele abriu o marcador, em chute que mandou no ângulo esquerdo de John, aos 20.

O gol foi motivo de breve irritação da torcida botafoguense, mas três minutos mais tarde Savarino igualaria o marcador em lance semelhante ao de Ferreirinha: bola puxada da meia-esquerda e chute colocado. A diferença básica foi que esse foi na forquilha: 1 a 1.

Depois disso, até o fim do primeiro tempo quem mais chamou a atenção foi o trio de arbitragem. Davi de Oliveira Lacerda marcou pênalti para o Botafogo sobre Matheus Martins aos 45, mas voltou atrás após analisar o VAR. Aos 53, Ferraresi marcou para o São Paulo, mas Davi Lacerda e o auxiliar Rafael da Silva Alves, em conjunto, anularam após nova consulta ao VAR — eles consideraram que Matheus Alves, que estava em posição irregular, participou da jogada ao tirar o corpo. E o cronômetro já marcava 57 minutos quando André Silva aproveitou erro da defesa do Botafogo para colocar o São Paulo novamente na frente, em chute do meio da área.

No segundo tempo, o Botafogo dominou as ações de jogo, enquanto o São Paulo se defendia e buscava liquidar o jogo explorando eventuais erros do time da casa. O tricolor teve pelo menos dois, mas não soube aproveitar. Já o alvinegro carecia do mesmo problema de outros jogos, a falta de chances claras de gol. Mas aproveitou num escanteio: aos 38, Savarino cobrou da esquerda e Igor Jesus cabeceou para empatar.

