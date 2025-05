Em virada épica, Pacers vence Knicks fora de casa nos Playoffs da NBA

O Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 138 a 135, pela primeira partida da série na final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, na noite desta quarta-feira (21), no Madison Square Garden. A partida foi equilibrada até o terceiro quarto, com o time da casa na liderança com uma vantagem apertada. No último quarto, a equipe nova-iorquina chegou a abrir 14 pontos, mas após reação dos visitantes no fim, Tyreese Haliburton empatou o jogo no último segundo e forçou a prorrogação, quando o Indiana consolidou a épica virada fora de casa.

continua após a publicidade

➡️Shai Gilgeous-Alexander é oitavo estrangeiro eleito MVP da NBA

A segunda partida da série entre New York Knicks e Indiana Pacers será realizada na sexta-feira (23), no Madison Square Garden, em Nova Iorque, às 21h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi Knicks x Pacers?

O Pacers começou melhor na partida e abriu 29 a 22, com Myles Turner no comando do ataque da equipe, com 11 pontos no primeiro quarto. Porém, na sequência, o Knicks melhorou ofensivamente, principalmente no garrafão, e assumiu a liderança nos segundos finais, após cestas de Jalen Brunson e Josh Hart, 36 a 34.

continua após a publicidade

No segundo quarto, o Indiana voltou melhor e reassumiu a ponta por 45 a 41, após sequência de 11 a 5. Mas o Knicks conseguiu a virada rapidamente, explorando novamente o garrafão. Na liderança, Nova Iorque conseguiu ampliar a vantagem, mas sem conseguir disparar. Ao fim do período, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns marcaram 11 pontos e o time da casa foi para o intervalo vencendo por 69 a 62.

O terceiro quarto foi de leve superioridade do Pacers, que conseguiu ameaçar a desvantagem do Knicks ao deixar o placar 87 a 85, com Tyreese Haliburton marcando nove pontos. Na reta final, mesmo com quatro faltas, Jalen Brunson seguiu no protagonismo do time de Nova Iorque e foi fundamental para manter a liderança dos mandantes para o último quarto em 90 a 87.

continua após a publicidade

Tyrese Haliburton foi decisivo para a vitória do Indiana Pacers sobre o New York Knicks (Foto: Jason Miller/AFP)

No quarto final, o Knicks começou dominante, e, outra vez, utilizando o garrafão com Anthony Towns. Na defesa, Nova Iorque conseguiu anular o ataque do Pacers, principalmente nas tentativas de infiltrações, com bandejas contestadas e tocos. Em apenas dois minutos, o time da casa teve uma sequência de 14 a 0.

Na reta final, Indiana ensaiou uma reação após quatro cestas de três seguidas, sendo duas de Aaron Nesmith, deixando o placar 123 a 118. Após desafiar uma chamada de falta, o Pacers teve mais um ataque e Nesmith acertou mais um arremesso do perímetro, que deixou o placar 123 a 121. Com poucos segundos, o time visitante cometeu uma falta proposital, o que deu certo, já que Karl-Anthony Towns e OG Anunoby erraram um dos lances livres.

Na última posse, com o placar 125 a 123, o Indiana teve a chance da vitória com Tyreese Haliburton, que converteu o chute recuando para arremessar de três e buscar a vitória. Porém, mesmo com a cesta heroica e bastante celebrada pelos jogadores do Pacers, o camisa #0 estava com o pé na linha, o que configurou arremesso de dois pontos, que empatou o jogo em 125 a 125 e forçou a prorrogação.

No tempo extra, Andrew Nembhard foi fundamental para o Pacers, ao anotar sete pontos decisivos para o time visitante. Do outro lado, Knicks cometeu diversos erros, principalmente com turnovers. Com 15 segundos para o fim e 138 a 135 no placar, o Nova Iorque teve a chance de empatar, mas Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns falharam nos arremessos e Indiana venceu o duelo e a primeira partida da série por 138 a 135.