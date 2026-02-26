Comentaristas da Globo criticam cena de Neymar em Santos x Vasco: 'Péssima'

Antigos conhecidos da Ligue 1, Neymar e Thiago Mendes roubaram a cena do 1° tempo entre Santos e Vasco, na Vila Belmiro. Os jogadores se encararam e discutiram bem na frente do árbitro Rafael Klein, que advertiu ambos os jogadores com um cartão amarelo.

Durante o bate-boca, Neymar foi ao chão, simulando ter sofrido uma agressão do jogador adversário. Atento, o árbitro sinalizou que não houve falta no contato.

A cena gerou muita repercussão nas redes sociais e gerou alguns comentários de jornalistas da Globo. Entre eles, André Rizek e Sérgio Xavier Filho.

Encostou, mas o Neymar acabou de ganhar o prêmio Alberto Roberto de péssima interpretação. Tem, sim, o contato, mas o Neymar cai quase um minuto depois Sérgio Xavier Filho

O "Troféu Alberto Roberto" foi uma premiação humorística criada pelo programa Redação SporTV por volta de 2012 para ironizar jogadores de futebol que simulavam faltas ou pênaltis no Campeonato Brasileiro.

Neymar aparece em pesquisa como uma das personalidades mais relevantes do Brasil

Uma pesquisa atualizada do CelebScore, estudo do IBOPE Repucom que monitora regularmente a percepção do público sobre figuras públicas no Brasil, prova que a marca do atleta, independentemente das crises, e sua relevância estrutural no Brasil, permanecem intactas.

Neymar não é apenas "famoso"; ele é uma infraestrutura de atenção. Com um índice de conhecimento superior a 98 pontos, é a terceira personalidade mais conhecida do Brasil entre mais de 360 avaliadas. Apenas uma fração de ponto o separa de Pelé e Silvio Santos. O desconhecimento sobre ele é estatisticamente nulo. É o líder absoluto entre os nomes do futebol brasileiro em atividade.

As mulheres avaliam Neymar Jr. de forma superior aos homens em 24 dos 25 atributos. Os homens lideram em apenas um: "Querer ser ou atuar como ele".