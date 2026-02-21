Web comenta sobre Bobadilla, que marcou para o São Paulo: 'Importante demais'

Bragantino recebe o São Paulo no Estádio Cícero de Souza Marques, para as quartas de final do Campeonato Paulista 2026. Antes do intervalo, o Tricolor saiu na frente com gol de Damian Bobadilla, que completa neste jogo a marca de 99 partidas com a camisa do São Paulo.

Com 99 partidas jogadas pelo São Paulo, Bobadilla se torna o paraguaio que por mais vezes vestiu a camisa tricolor.

Damian Bobadilla marcou para o São Paulo nas quartas de finais do Paulistão (Foto: Reprodução/X/SãoPaulo)

Torcedores se revoltam com arbitragem em Bragantino x São Paulo: 'Muito pênalti'

Tudo começou quando o lateral direito do São Paulo recebeu um lançamento na medida nas costas da defesa do Bragantino. Ele ia saindo na frente do goleiro Cleiton, mas acabou caindo após um toque por trás do zagueiro Gustavo Marques.

Em campo, Daiane Caroline não marcou nenhuma irregularidade no lance. O VAR também não entrou em ação.

Conselheiros protocolam documento e pedem apuração sobre nova camisa do São Paulo

Texto de Izabella Giannola

O pedido é assinado por Caio Augusto de Moraes Forjaz, Fabio Giaconi de Brito Machado, José Alexandre Médicis da Silveira e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa. No texto, a alegação é que a camisa viola o artigo 157, parágrafo 1º, do Estatuto Social do clube, que determina que as listras horizontais do uniforme devem ser totalmente cobertas pelo emblema. Segundo o documento, o modelo apresentado não atenderia a essa exigência estatutária.

Os conselheiros também destacam que o uniforme teria sido aprovado em 2025 pelas diretorias de Marketing e Jurídica, ainda na gestão anterior, embora a autorização para uso em jogo oficial tenha ocorrido já sob a atual diretoria eleita, em 2026. Eles ressaltam que os responsáveis pelas áreas citadas permanecem nos cargos e são funcionários contratados pelo clube.