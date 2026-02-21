Web reage a gol ensaiado do São Paulo: 'Jogadaça'

Aos 6 minutos do segundo tempo, o São Paulo ampliou o placar no Estádio Cícero de Souza Marques, contra o Bragantino, pelas quartas de finais do Paulistão. Em uma jogada ensaiada com Danielzinho, Luciano e Lucas, o Tricolor fez o segundo com um golaço.

Conselheiros protocolam documento e pedem apuração sobre nova camisa do São Paulo

Texto de Izabella Giannola

O pedido é assinado por Caio Augusto de Moraes Forjaz, Fabio Giaconi de Brito Machado, José Alexandre Médicis da Silveira e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa. No texto, a alegação é que a camisa viola o artigo 157, parágrafo 1º, do Estatuto Social do clube, que determina que as listras horizontais do uniforme devem ser totalmente cobertas pelo emblema. Segundo o documento, o modelo apresentado não atenderia a essa exigência estatutária.

Os conselheiros também destacam que o uniforme teria sido aprovado em 2025 pelas diretorias de Marketing e Jurídica, ainda na gestão anterior, embora a autorização para uso em jogo oficial tenha ocorrido já sob a atual diretoria eleita, em 2026. Eles ressaltam que os responsáveis pelas áreas citadas permanecem nos cargos e são funcionários contratados pelo clube.