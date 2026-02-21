Torcedores se revoltam com arbitragem em Bragantino x São Paulo: 'Muito pênalti'

O primeiro tempo do confronto entre Bragantino e São Paulo, deste sábado (21), em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Paulistão, foi marcado por polêmica de arbitragem. Aos 24 minutos, o lateral Lucas Ramon caiu na pequena área e pediu pênalti. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos entendeu que o lance foi normal.

Tudo começou quando o lateral direito do São Paulo recebeu um lançamento na medida nas costas da defesa do Bragantino. Ele ia saindo na frente do goleiro Cleiton, mas acabou caindo após um toque por trás do zagueiro Gustavo Marques.

Em campo, Daiane Caroline não marcou nenhuma irregularidade no lance. O VAR também não entrou em ação. O cenário gerou revolta por parte dos torcedores do Tricolor nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

