Barcelona x Athletic Bilbao – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Supercopa da Espanha
Confira os palpites do Lance para Barcelona x Athletic Bilbao pela Supercopa da Espanha. O duelo acontece nesta quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, em jogo válido pela semifinal da copa. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Barcelona x Athletic Bilbao (07/01)
A tendência de menos de 2,5 gols em Barcelona x Athletic Bilbao passa, прежде de tudo, pelo contexto do jogo. Trata-se de uma semifinal em campo neutro, com caráter eliminatório, o que historicamente reduz a margem de risco das equipes, sobretudo nos primeiros 90 minutos. O Barcelona, mesmo com maior posse e protagonismo, tem priorizado controle defensivo em jogos grandes, enquanto o Athletic costuma adotar bloco médio/baixo fora de San Mamés, buscando transições mais seletivas do que volume ofensivo constante.
Além disso, o perfil recente das duas equipes reforça um cenário de placar mais curto. O Barcelona atravessa um bom momento defensivo, com linhas mais compactas e menor exposição entre zagueiros e volantes, o que limita chances claras do adversário. Já o Athletic Bilbao, mesmo competitivo, apresenta uma produção ofensiva mais contida quando enfrenta equipes que dominam territorialmente a partida, o que reduz o ritmo e o número de finalizações perigosas ao longo do jogo.
- O Barcelona teve menos de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos disputados
- O Athletic Bilbao registrou menos de 2,5 gols em cinco dos últimos seis compromissos
- O Barcelona não sofreu gols nos últimos três jogos contra o Athletic, indicando solidez defensiva recente no confronto
Outros palpites para Barcelona x Athletic Bilbao
O prognóstico de vitória do Barcelona se sustenta pela superioridade técnica, pelo momento mais estável e pela forma como a equipe costuma conduzir jogos decisivos contra adversários do mesmo patamar competitivo. Mesmo em campo neutro, o Barça tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, com posse alta, pressão pós-perda e volume ofensivo consistente, o que normalmente se traduz em vantagem no placar ainda no primeiro tempo. Contra o Athletic, esse padrão se repete: o Barcelona consegue impor ritmo e limitar as principais virtudes do rival, especialmente as transições rápidas pelos lados.
Esse domínio inicial também explica a aposta em Barcelona marcar primeiro no 1º tempo e reforça o cenário favorável para Lewandowski marcar a qualquer momento. O centroavante é o principal finalizador do time, concentra bolas dentro da área e costuma ser decisivo em jogos de mata-mata, sobretudo quando o Barcelona constrói vantagem cedo. Com o Athletic mais reativo e o Barça ocupando o campo ofensivo por longos períodos, a tendência é de pressão contínua, aumentando a probabilidade de o placar ser aberto pelo time catalão e de Lewandowski aparecer como protagonista.
Análise e Forma dos Times
Barcelona - Momento e escalação
O Barcelona inicia 2026 em um momento de confiança elevada. Líder de LaLiga, a equipe de Hansi Flick chega embalada por uma sequência de oito vitórias consecutivas e sem derrotas desde novembro, sinal de regularidade competitiva e evolução coletiva.
No último jogo antes da Supercopa, o Barça voltou a apresentar controle territorial, posse dominante e boa eficiência ofensiva, características que têm marcado essa fase. A base jovem, com meio-campo dinâmico e intensidade na pressão pós-perda, tem funcionado como motor do time, enquanto Lewandowski segue sendo a principal referência para transformar volume em gols.
Provável escalação do Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Baldé; Eric Garcia e De Jong; Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
Athletic Bilbao - Momento e escalação
O Athletic Bilbao chega à Supercopa em um momento menos estável. O time ocupa a oitava colocação de LaLiga, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, e vem encontrando dificuldades para transformar competitividade em resultados, sobretudo contra adversários que controlam posse e território.
No último compromisso pelo campeonato, os bascos voltaram a oscilar entre bons momentos de pressão e quedas de intensidade ao longo do jogo, o que tem custado pontos importantes na briga pelas primeiras posições.
Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes e Boiro; Jauregizar e Ruiz Iñigo; Iñaki Williams, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
Confronto direto e estatísticas de Barcelona x Athletic Bilbao
O histórico recente entre Barcelona e Athletic Bilbao fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Barcelona x Athletic Bilbao
- 22/11/2025 – Barcelona 4 x 0 Athletic Bilbao (La Liga)
- 25/05/2025 – Athletic Bilbao 0 x 3 Barcelona (La Liga)
- 08/01/2025 – Athletic Bilbao 0 x 2 Barcelona (Supercopa da Espanha)
- 24/08/2024 – Barcelona 2 x 1 Athletic Bilbao (La Liga)
- 03/03/2024 – Athletic Bilbao 0 x 0 Barcelona (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Athletic Bilbao
- O Barcelona venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Athletic Bilbao
- O clube catalão está há cinco jogos sem perder para o Athletic
- O Barcelona não sofreu gols nos últimos três duelos diante do time basco
- O Athletic Bilbao sofreu gols em quatro dos últimos cinco confrontos contra o Barcelona
- O Barcelona foi o primeiro a marcar em oito dos últimos dez jogos contra o Athletic Bilbao
Comparação de Odds para Barcelona x Athletic Bilbao
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Athletic Bilbao
- Mais de 2,5 gols (2,52 na Betsson)
- Resultado: Barcelona vence (1,72 na Betsson)
- Marcar 1º gol no 1º tempo: Barcelona (2,52 na Superbet)
- Marcar a qualquer momento: Lewandowskis (1,85 na Betano)
