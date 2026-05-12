Tite desabafa sobre demissão no Flamengo: 'Sensação que eu tenho'

O técnico Tite revelou que a direção do Flamengo o impediu de se despedir pessoalmente dos funcionários e jogadores após sua demissão em setembro de 2024. O treinador está sem clube desde março de 2026, quando deixou o Cruzeiro. A despedida só aconteceu um ano e meio depois, quando enfrentou o clube carioca comandando outra equipe.

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Tite comandou o Flamengo entre outubro de 2023 e setembro de 2024, totalizando aproximadamente 11 meses no cargo. O treinador estava disponível no mercado desde a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

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Segundo o experiente técnico, a direção do Flamengo orientou Tite a não comparecer ao centro de treinamento após o desligamento. O técnico não conseguiu realizar a despedida que desejava fazer com os funcionários e atletas do clube carioca.

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— Fiquei muito chateado porque não pude dar tchau para os funcionários nem ter essa relação humana com os atletas. Fui me despedir deles um ano e meio depois, quando nos enfrentamos. Fui solicitado a não ir. Então, é uma falta de respeito humano. Num clube extraordinário, de grandeza extraordinária - desabafou Tite sobre a saída do Flamengo.

Tite comandando o Flamengo no jogo contra o Peñarol (Eitan Abramovich/AFP)

Técnico acredita que Libertadores tenha pesado para demissão no Flamengo

Tite afirmou que a pressão da torcida por conquistas como Libertadores e Mundial foi determinante para o fim do trabalho no Flamengo. O treinador revelou que a conquista do Campeonato Carioca trouxe tranquilidade inicial.

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— A minha sensação em relação ao Flamengo é que ele transpira Libertadores e Mundial. Tudo que não for Libertadores e Mundial é pouco. Nós perdemos Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, o trio de ataque, que eram quase 60 gols — completou o técnico.

Tite conquistou o Campeonato Carioca de 2024, vencendo o Fluminense. O técnico foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil e na Libertadores de 2024 pelo Peñarol. O Flamengo perdeu o primeiro jogo contra o time uruguaio e empatou o segundo, resultando na eliminação.

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