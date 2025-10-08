Atacante da Seleção manifesta desejo de jogar no Corinthians: ‘Sou apaixonado’
Atacante foi convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante da Seleção Brasileira, Gabriel Martinelli, revelou o desejo de defender o Corinthians em um possível retorno ao futebol brasileiro. Atualmente no Arsenal, da Inglaterra, o jogador de 24 anos mostrou carinho pelo clube alvinegro, onde deu os seus primeiros passos no esporte.
— Minha relação com o Corinthians sempre foi intensa. Nasci no Parque São Jorge, e com seis anos comecei a jogar lá. Minha vida toda foi o Corinthians. Passava todos os dias da semana no clube, jogando futsal, campo… Sou apaixonado pelo clube — disse Martinelli em entrevista a 'Cazé TV'.
Nascido em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, o atleta defendeu o Corinthians entre os 11 e 13 anos. Posteriormente, deixou o clube para defender o Ituano, onde foi lançado ao futebol profissional antes de se transferir ao Arsenal.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Torcedor do Corinthians
Gabriel Martinelli não escondeu o seu amor pelo Timão. O atacante revelou que acompanha os jogos do clube alvinegro junto a Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que também é torcedor do Corinthians. O jogador da Seleção declarou que vibrou nas vitórias sobre o Palmeiras, na final do Paulistão e oitavas de final da Copa do Brasil.
— Tento acompanhar ao máximo, só não vejo quando tem jogo no dia seguinte, por causa do horário. No último clássico contra o Palmeiras, o (Gabriel) Magalhães foi pra casa com amigos dele e meus também. Foi top. Contra o Palmeiras, este ano a gente só se deu bem. Estamos felizes pra caramba — completou o jogador.
Martinelli foi convocado para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa. A equipe comandada por Ancelotti enfrenta a Coréia do Sul, no dia 10, e o Japão, no dia 14. O atacante não pretende voltar mais cedo, mas o Corinthians está no radar em seu final de carreira.
— No final da carreira tenho esse sonho de voltar ao Brasil. Já conversamos sobre isso — voltar para o Coringão. Falo muito com meu pai, que é muito corintiano, e tenho esse sonho de, no fim da carreira, voltar ao Corinthians — finalizou o atleta.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias