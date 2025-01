A ginasta Daniele Hypólito é um dos nomes especulados como participantes do Big Brother Brasil 25, da Rede Globo. Apesar dos rumores, a ex-atleta publicou uma imagem nesta quinta-feira (9), dia do anúncio oficial dos confinados, que colocou em dúvida a presença no reality show.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista detona nova investida do São Paulo na janela de transferências: ‘Gasta muito’

➡️ Mercado da Bola: Zinho aponta substituto de Gabigol para o Flamengo

O post aconteceu nos stories do Instagram. Na imagem publicada, aparece supostamente o pé de Daniele em um sofá com a mensagem: "Bom dia". O registro gerou a dúvida da presença da ginasta no programa. Isso porque, neste momento, ela já deveria estar confinada.

Contudo, a publicação também pode ter sido um meio de a assessoria da ginasta afastar os rumores da participação no reality. Além de Daniele Hypólito, seu irmão Diego Hypólito é especulado no BBB 25. Os dois entrariam juntos no programa.

continua após a publicidade

Nova publicação de Daniele Hypólito nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Big Brother Brasil 2025

A próxima edição do famoso reality show da TV Globo será de surpresas. Pela primeira vez na história, todos os participantes vão entrar na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entrariam juntos no programa.

Contudo, a programação do reality prevê uma separação das duplas durante as semanas seguintes. Dessa forma, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual. O "Big Day", dia onde a Globo define oficialmente os participantes do reality show, acontece nesta quinta-feira (9). O confinamento está marcado para iniciar na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.

continua após a publicidade