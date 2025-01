Diego e Daniele Hypólito são especulados no Big Brother Brasil 25

Faltam poucos dias para a estreia do Big Brother Brasil 2025. A proximidade do início do reality aumenta os rumores dos possíveis participantes para a nova edição. Dois nomes apontados são os ginastas Diego e Daniele Hypólito.

De acordo com o portal "LeoDias", a presença dos irmãos está confirmada no programa. Os dois já estariam inclusive confinados em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O anúncio oficial dos participantes do BBB 25 acontece nesta quinta-feira (9), no chamado "BigDay".

Além dos ginastas, outros participantes também foram confirmados pela coluna. Conforme apurou o site, os atores Vitória Strada e Diogo Almeida, além da influenciadora Gracyanne Barbosa, são outros possíveis confinados.

Big Brother Brasil 2025

A próxima edição do famoso reality show da TV Globo será de surpresas. Pela primeira vez na história, todos os participantes vão entrar na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entrariam juntos no programa.

Contudo, a programação do reality prevê uma separação das duplas durante as semanas seguintes. Ou seja, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual. O BBB 25 começa na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.

