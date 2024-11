Neymar está sendo especulado no Santos (Foto: Fayez Nureldine/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro

O jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências, cravou a chegada de Neymar no Santos, na manhã deste domingo (17). A rescisão do contrato estaria sendo trabalhada com o Al-Hilal, de acordo com o jornalista. Pela primeira vez desde que a notícia entrou em circulação, Neymar apareceu em suas redes sociais.

Neymar fez uma publicação no "X", antigo "Twitter", comentando sobre a Supercopa Desimpedidos, competição de futebol que reúne youtubers, influenciadores, artistas e mais. Veja;

Neymar no Santos?

A chegada de Neymar em 2025 já era aguardada pelo Santos. A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com Neymar já no início do ano.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.