Brasil x Chile: Ganhe R$5 em freebet por gol da Seleção Brasileira
Apostas a partir de R$10 garantem FreeBets de R$5 para cada gol brasileiro contra o Chile
A Sportingbet lançou uma promoção especial para a partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias. Os apostadores receberão uma FreeBet de R$5 por cada gol marcado pela seleção brasileira durante o jogo.
Para participar, é necessário fazer uma aposta simples de no mínimo R$10 com odd mínima de 2.00.
No entanto, é importante destacar que a oferta está disponível apenas para usuários cadastrados na plataforma. Portanto, registre-se usando o código promocional Sportingbet.
Como funciona a promoção?
A promoção da Sportingbet para o confronto Brasil x Chile é simples e direta. Para cada gol marcado pela seleção brasileira, o apostador recebe uma FreeBet de R$5.
Portanto, se o Brasil marcar três gols, o participante ganhará três FreeBets de R$5, totalizando R$15.
Contudo, para participar, é necessário clicar no botão Participar na página da promoção e realizar uma aposta elegível.
O valor mínimo de aposta é R$10, e a odd mínima deve ser 2.00 ou superior. As apostas devem ser simples e realizadas no modo pré-jogo, exclusivamente na partida Brasil x Chile.
Após o encerramento do jogo, a plataforma creditará as FreeBets em até 24 horas, dependendo da quantidade de gols marcados pela seleção brasileira.
Termos e Condições Importantes da Promoção
Antes de participar da promoção, é fundamental compreender as regras estabelecidas pela Sportingbet.
A operadora define condições específicas para validação das apostas e utilização das FreeBets concedidas.
Confira abaixo os cinco pontos mais importantes dos termos e condições:
- Aposta válida: Apenas apostas simples, em pré-jogo, na partida Brasil x Chile, a partir de R$10 e com odd mínima de 2.00.
- Contabilização de gols: Somente gols oficialmente confirmados e marcados a favor do Brasil serão considerados (gols contra e gols anulados não contam).
- Validade da FreeBet: As FreeBets serão creditadas em até 24 horas após o término da partida e terão validade de 24 horas após creditação.
- Uso das FreeBets: Podem ser utilizadas em apostas simples, múltiplas ou com a funcionalidade "Criar Aposta", em qualquer partida de futebol com odd mínima de 1.50.
- Restrições: Apostas ao vivo, múltiplas, do tipo "Sistema", ou usando ferramentas como "Aposta Grátis" e "Cotas Aumentadas" não são válidas para a promoção.
Para informações completas, recomendamos a leitura dos termos e condições na íntegra no site oficial da Sportingbet antes de participar da promoção.
Panorama do confronto Brasil x Chile
O confronto entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias promete emoções para os torcedores brasileiros. A seleção brasileira, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, entra em campo como clara favorita diante de um Chile que já não tem chances de classificação.
O jogo acontecerá no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão pela TV aberta e canais por assinatura.
O técnico da seleção brasileira deve aproveitar o confronto para realizar testes e observações na equipe. Com a vaga garantida, existe a possibilidade de ver jogadores menos utilizados ganhando oportunidades.
Por outro lado, o time chileno deve entrar em campo com sua força máxima, mesmo cumprindo apenas tabela na competição.
Os números recentes favorecem o Brasil neste confronto histórico. Além disso, jogando em casa, com o apoio da torcida no Maracanã, a expectativa é de um bom desempenho e, possivelmente, diversos gols da seleção brasileira – fator que interessa diretamente aos participantes da promoção da Sportingbet.
Como fazer uma aposta em Brasil x Chile?
Realizar uma aposta elegível para a promoção na Sportingbet é um processo simples. Para apostar no confronto entre Brasil e Chile e participar da promoção, siga o passo a passo abaixo:
1 - Entre no site da Sportingbet e faça login com suas credenciais. Caso ainda não tenha uma conta, será necessário criar um cadastro;
2 - Navegue até a seção Promoções, localize a oferta Gol do Brasil? FreeBet na Mão! e clique no botão Participar;
3 - Vá para a seção de apostas de futebol, localize as Eliminatórias e selecione a partida Brasil x Chile na programação;
4 - Selecione o mercado desejado para sua aposta (resultado final, total de gols, etc.), lembrando que deve ser uma aposta simples e pré-jogo;
5 - Insira o valor (mínimo de R$10), verifique se a odd é de pelo menos 2.00 e confirme sua aposta. Pronto! Agora é torcer pelo Brasil e pelos gols.
