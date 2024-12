Mãe de Neymar marca presença em lista de Bilionários; saiba valor da fortuna

As finanças da família de Neymar virou pauta na última semana após o pai do atleta revelar, em um podcast, que ficou rico antes do filho. Acontece, que a figura paterna não é a única a figurar na lista seleta de bilinários ao redor do mundo. Nadine Gonçalves, mãe do jogador, também apresenta muitos dígitos na conta bancária.

De acordo com a apuração do site "Extra", a "Neymãe" tem uma fortuna avaliada em R$ 6 bilhões. Apesar do dinheiro, Nadine adota uma vida longe da ostentação. Aliás, diferente do pai do jogador, ela é uma figura mais introvertida, sem muita exposição na mídia. A única polêmica envolveu o seu nome foi o antigo relacionamento turbulento com o jogador Tiago Ramos, de 27 anos, 30 a menos que ela.

Mas de onde vem a fortuna de Nadine?

Assim como Neymar Pai, a mãe do jogador também ascendeu finaceiramente com o sucesso do filho. Aos 57 anos, ela é sócia de sete empresas com o ex-marido, incluindo a que gerencia a carreira do filho. Além disso, o antigo casal também é membro do quadro de sócios de duas empresas de combustíves de avião, uma no Rio de Janeiro e outra no Espírito Santo.

Outra função de Nadice é administrar o Instuto Neymar. Ela é atualmente presidente do projeto social feito para ajudar crianças carentes, sediado em Praia Grande, região litorânea de São Paulo.

