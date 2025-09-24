Nadine Basttos vê erro capital da arbitragem em jogo atrasado do Brasileirão

Em confronto marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem, o Vasco venceu o Bahia por 3 a 1, nesta quarta-feira (24). Com gols de Philippe Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba contra, o cruzmaltino chegou aos 27 pontos e assumiu a 13ª posição no Brasileirão. Na transmissão da partida, a especialista em arbitragem, Nadine Basttos, contestou a atuação do árbitro João Vitor Gobi.

continua após a publicidade

➡️Decisão da arbitragem em Vasco x Bahia revolta torcedores: ‘Isso não existe’

Ainda na primeira etapa, o volante Rezende acertou uma solada no tornozelo de Philippe Coutinho e o árbitro nem falta assinalou. O VAR não interviu no lance e o jogo seguiu. Aos 30 minutos, Jean Lucas acertou uma cotovelada em Barros e foi expulso, após João Vitor Gobi ser chamado pelo árbitro de vídeo.

Já na reta final da partida, o atacante Sanabria acertou um pisão no pé do lateral Puma Rodríguez e o VAR novamente chamou o árbitro à beira do gramado. Após a consulta, João Vitor Gobi optou por não expulsar o jogador da equipe baiana. Na transmissão da partida, Nadine Basttos discorda da decisão e afirmou que o jogador deveria receber o cartão vermelho.

continua após a publicidade

O Sanabria vai com as travas de cima para baixo e acaba atingindo o tornozelo. Um lance muito parecido com o do Rezende no Coutinho. E agora o árbitro de vídeo recomendou a revisão, e na minha opinião é cartão vermelho, pega bem na dobra do tornozelo - comentou Nadine Basttos.

➡️Narrador discorda de decisão da arbitragem em Vasco x Bahia: ‘Loucura’

Com o resultado, o Vasco voltou a vencer em São Januário e assumiu a 13ª posição, com 27 pontos somados. Já o Bahia estacionou na 6ª posição, com 37 pontos, e segue na briga pelo G4 do Brasileirão.

continua após a publicidade

Jogadores de Vasco Bahia ficam insatisfeitos com arbitragem (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Vasco x Bahia pelo Brasileirão?

Texto por: Rafael Carmo

O Bahia apresentou dificuldades para se impor contra o Vasco no início do jogo pelo Brasileirão. Sem dinâmica para pressionar no campo de ataque e com erros excessivos na saída de bola defensiva, o Tricolor viu o time da casa levar mais perigo em um primeiro tempo truncado e marcado pelo excesso de faltas.

Mas bastou o Bahia apertar um pouco no ataque para abrir o placar. Aos 30 minutos, Sanabria aproveitou bobeira de Lucas Freitas e Hugo Moura na saída de bola e ficou de frente com Léo Jardim para dar um leve toque para o fundo das redes. Esse foi o primeiro gol do atacante argentino de 21 anos com a camisa tricolor, um prêmio para seu destaque nos últimos jogos, em especial contra Cruzeiro e Ceará, quando ele foi um dos principais jogadores do time.

Contratado junto ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na última janela de transferências, o camisa 23 se mostrou uma ótima opção para disputar vaga no time titular com Erick Pulga, que se recupera de lesão. Foi o único ponto positivo do Bahia em uma noite para ser esquecida.

Ainda na euforia do gol, o Bahia sofreu uma grande baixa aos 36 minutos. Em jogada controlada próximo à linha lateral, Jean Lucas deixou o braço no rosto de Cauan Barros e foi expulso depois de revisão do confuso árbitro João Vitor Gobi no VAR. Um prejuízo em tanto para Rogério Ceni, que precisou sacrificar Willian José para recompor o meio-campo com a entrada do volante Acevedo.

Mas o Bahia não demorou a sucumbir com um a menos em campo. Aos 45 minutos, a defesa cochilou e viu Coutinho empatar em um gol de ombro dentro da área.

O Bahia começou o segundo tempo pressionado e sofreu a virada logo aos 14 minutos, em cabeceio de Puma Rodríguez, que com sua estatura média subiu entre os zagueiros do Tricolor para balançar as redes. Depois do gol, Rogério Ceni tentou até deixar o ataque mais móvel com as entradas de Tiago e Rodrigo Nestor, mas o time seguiu inoperante lá na frente.

Já na defesa, o Bahia encontrava dificuldades para passar do meio de campo e foi novamente punido aos 31 minutos em erro de saída de bola que terminou com gol contra de Luciano Juba. A fase é tão instável que até um dos artilheiros do clube no Brasileirão passou a balançar as redes do próprio time.

A situação do Bahia poderia ser ainda pior, já que o Vasco dominou a reta final do jogo e só não ampliou o placar por causa da boas defesas de Ronaldo. Agora o Tricolor vê o sonho da vaga direta na fase de grupos da Libertadores - principal objetivo da temporada - se afastar cada vez mais.