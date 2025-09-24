Coutinho e Everton Ribeiro detonam arbitragem de Vasco x Bahia: ‘Complicando’

A arbitragem foi protagonista no primeiro tempo do duelo entre Vasco e Bahia, em São Januário, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Tanto mandantes quanto visitantes ficaram insatisfeitos com decisões do árbitro João Vitor Gobi.

Do lado cruz-maltino, os jogadores ficaram na bronca por lance em que Rezende acerta Philippe Coutinho. Em entrevista no intervalo da partida, empatada por 1 a 1, o camisa 10 do Vasco comentou a jogada e outras decisões da arbitragem.

— Jogo difícil, a gente sabe do resultado que a gente precisa jogando em casa. A nossa situação não é das melhores, então a gente sabe o resultado que a gente precisa buscar hoje. Teve alguns lances polêmicos no jogo, inclusive um comigo, que eu não entendi porque eles não olharam no VAR, não sei se olharam, mas olha aí como ficou o pé. Os caras estão picotando o jogo desde o primeiro minuto. Não deu nem um pouco a mais de acréscimo. Está complicando o jogo, que não está difícil de conduzir. Então, agora a gente mantem a cabeça no lugar. A gente empatou o jogo no primeiro tempo. Temos que voltar com tudo para buscar o resultado — disse Coutinho ao "PrimeVideo".

Por sua vez, Bahia ficou insatisfeito com a não expulsão de David em jogada que acerta Juba dentro da área. Depois, o Esquadrão teve Jean Lucas expulso em lance polêmico por recomendação do VAR. Capitão da equipe, Everton Ribeiro reclamou de "falta de critério" por parte do árbitro.

— Difícil, aqui já é difícil jogar, ainda mais se o juiz não manter os critérios que vem seguindo desde o primeiro lance, com o Juba (que teria sido agredido por David). O VAR chamou (na expulsão de Jean Lucas) e ele não teve a coragem de manter o que ele tinha apitado. Fica difícil, a gente sabe que é difícil jogar aqui. Mas vamos conversar agora no segundo tempo, ver o que dá pra fazer. Ainda temos 45 ali pela frente, pra gente poder sair com bom resultado aqui — declarou.

