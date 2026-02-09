Virginia grávida? Equipe se pronuncia após rumores na internet

Virginia Fonseca, influenciadora de 26 anos e atual namorada do jogador Vini Jr., participou do ensaio técnico da escola de samba Grande Rio no domingo (8). Durante o evento, ela usou uma fantasia com um caranguejo posicionado na região da barriga, o que gerou especulações entre seus seguidores sobre uma possível gravidez.

A influenciadora, que iniciou seu relacionamento com o atacante do Real Madrid em outubro de 2025, chamou atenção não apenas por sua presença no ensaio, mas também porque seus três filhos - Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano, frutos de seu relacionamento anterior com Zé Felipe - apareceram usando fantasias semelhantes com o mesmo tema.

O adereço escolhido por Virginia e seus filhos está relacionado ao enredo da Grande Rio para o Carnaval 2026, intitulado "A Nação do Mangue". A escola abordará o Manguebeat, movimento cultural e musical de contracultura que surgiu em Recife, Pernambuco, no início da década de 1990.

Nas redes sociais, internautas analisaram detalhadamente a aparência da influenciadora e a escolha da fantasia. Para alguns, a posição do carangueijo indicava que Virginia queria esconder uma possível gravidez.

A assessoria da influenciadora negou os rumores de gravidez. Segundo informações divulgadas à imprensa, Virginia está concentrada em seus compromissos profissionais e na preparação para sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2026.

O ensaio técnico aconteceu em Duque de Caxias, como parte dos preparativos da escola para os desfiles oficiais. Não foram divulgadas informações sobre planos de Virginia para aumentar a família com seu atual namorado.