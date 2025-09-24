O Bahia até pareceu que ia dar uma resposta ao torcedor, na noite desta quarta-feira, quando saiu na frente do Vasco com gol de Sanabria. Mas, a partir da expulsão de Jean Lucas, ainda no primeiro tempo, o Tricolor sucumbiu diante do time de Fernando Diniz, viu o adversário abrir 3 a 1 com facilidade e agora amarga o quarto jogo seguido sem vencer no Brasileirão. Não à toa, a equipe comandada por Rogério Ceni estaciona na sexta posição, com 37 pontos, e se vê cada vez mais longe da vaga direta na Libertadores.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Brilha a estrela de Sanabria

O Bahia apresentou dificuldades para se impor contra o Vasco no início do jogo. Sem dinâmica para pressionar no campo de ataque e com erros excessivos na saída de bola defensiva, o Tricolor viu o time da casa levar mais perigo em um primeiro tempo truncado e marcado pelo excesso de faltas.

Mas bastou o Bahia apertar um pouco no ataque para abrir o placar. Aos 30 minutos, Sanabria aproveitou bobeira de Lucas Freitas e Hugo Moura na saída de bola e ficou de frente com Léo Jardim para dar um leve toque para o fundo das redes. Esse foi o primeiro gol do atacante argentino de 21 anos com a camisa tricolor, um prêmio para seu destaque nos últimos jogos, em especial contra Cruzeiro e Ceará, quando ele foi um dos principais jogadores do time.

continua após a publicidade

Sanabria comemora gol do Bahia contra o Vasco no Brasileirão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Contratado junto ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na última janela de transferências, o camisa 23 se mostrou uma ótima opção para disputar vaga no time titular com Erick Pulga, que se recupera de lesão. Ao lado de Ronaldo, ele foi o único ponto positivo do Bahia em uma noite para ser esquecida.

A expulsão que muda tudo

Ainda na euforia do gol, o Bahia sofreu uma grande baixa aos 36 minutos. Em jogada controlada próximo à linha lateral, Jean Lucas deixou o braço no rosto de Cauan Barros e foi expulso depois de revisão do confuso árbitro João Vitor Gobi no VAR. Um prejuízo em tanto para Rogério Ceni, que precisou sacrificar Willian José para recompor o meio-campo com a entrada do volante Acevedo.

continua após a publicidade

Mas o Bahia não demorou a sucumbir com um a menos em campo. Aos 45 minutos, a defesa cochilou e viu Coutinho empatar em um gol de ombro dentro da área.

+ Everton Ribeiro critica arbitragem de Vasco x Bahia: ‘Falta critério’

Jogadores de Vasco Bahia ficam insatisfeitos com arbitragem, pela 16ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Bahia confirma a má fase

O Bahia começou o segundo tempo pressionado e sofreu a virada logo aos 14 minutos, em cabeceio de Puma Rodríguez, que com sua estatura média subiu entre os zagueiros do Tricolor para balançar as redes. Depois do gol, Rogério Ceni tentou até deixar o ataque mais móvel com as entradas de Tiago e Rodrigo Nestor, mas o time seguiu inoperante lá na frente.

Já na defesa, o Bahia encontrava dificuldades para passar do meio de campo e foi novamente punido aos 31 minutos em erro de saída de bola que terminou com gol contra de Luciano Juba. A fase é tão instável que até um dos artilheiros do clube no Brasileirão passou a balançar as redes do próprio time.

A situação do Bahia poderia ser ainda pior, já que o Vasco dominou a reta final do jogo e só não ampliou o placar por causa da boas defesas de Ronaldo. Agora o Tricolor vê o sonho da vaga direta na fase de grupos da Libertadores - principal objetivo da temporada - se afastar cada vez mais.