‘Nada mais Gabigol que tomar uma bronca e fazer o gol’, diz Ana Thaís Matos

Filipe Luis deu bronca em Gabigol segundos antes do gol do atacante (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Desde junho sem marcar com bola rolando, Gabigol marcou contra o Atlético-MG neste domingo (3), na final da Copa do Brasil. O jogador balançou as redes segundos após levar uma bronca do técnico Filipe Luís. A situação foi destacada pela comentarista Ana Thaís Matos na transmissão da Globo.

- Nada mais Gabriel do que tomar uma bronca do Gerson, depois tomar uma bronca do Filipe Luis, foi lá continuou na jogada e fez o gol. Destaque para o passe longo do Léo Ortiz, que é uma característica dele. Ele gosta de gol em momentos decisivos e ele merecia esse gol - disse Ana Thaís.

O Flamengo abriu o placar com Arrascaeta aos 11 minutos, e Gabigol ampliou a vantagem no primeiro tempo, aos 39'. Depois de marcar, o atacante foi cumprimentar o treinador. O centroavante é um dos principais ídolos recentes do clube, mas não faz boa temporada, com apenas seis gols marcados.