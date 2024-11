Jogador do Flamengo faz bom primeiro tempo e surpreende: ‘Wesley ou Mohamed Salah?’

Wesley faz bom primeiro tempo na decisão da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo abriu o placar na partida contra o Atlético-MG, válido pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2024. O gol marcado por Arrascaeta começou com arracanda de um jogador que está em constante evolução no comando de Filipe Luís: Wesley.

Wesley França, de 21 anos, foi titular em todas as partidas no com o técnico Filipe Luís no Flamengo. O jogador, formado na base do clube, vive um dos melhores momentos da carreira no momento. Na decisão, o lateral-direito foi elogiado pelos torcedores.

A jogada do gol terminou com Michael achando Gabigol, que finalizou na ponta da grande área. No rebote, Arrascaeta bateu de primeira sem chances para o goleiro alvinegro.

Confira a reação da web com a atuação de Wesley no primeiro tempo contra o Atlético-MG:

