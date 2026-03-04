Galvão FC estreia com vitória sobre concorrente; veja os números de audiência

A noite da última segunda-feira (2) foi marcada pela estreia do programa Galvão FC no SBT. Na primeira edição, a atração marcou três pontos de média em São Paulo, praticamente empatado na vice-liderança com a Record.

Comandado por Galvão Bueno, o programa venceu o Apito Final, que é comandado pelo ex-jogador Neto, na Band, no mesmo horário. A atração apresentada pelo ídolo do Corinthians marcou cerca de 0,6 ponto de média.

Com plateia e banda ao vivo, o Galvão FC também conta com outros nomes da imprensa esportiva, como Mauro Naves e Mauro Beting. Também participam do programa a ex-árbitra Nadine Basttos e o ex-jogador Vampeta.

- Quero agradecer muito ao SBT. Quando parei de jogar, minha primeira oportunidade na TV foi aqui. Depois segui para outras emissoras, mas, quando surgiu o convite, aceitei na hora. Trabalhar ao lado do Galvão, da Nadine, do Mauro Naves e do Mauro Beting é especial. Vai ser um programa incrível, com muita alegria. O próprio Galvão falou que está se reinventando, trazendo mais humor, e fazer parte disso é motivo de orgulho - disse Vampeta.

- Trabalhar com o Galvão é como jogar ao lado do Pelé. Eu trabalhei com 86 narradores em 35 anos de carreira, nunca imaginei dividir estúdio com ele e com o Mauro Naves, que é um craque e um amigo. O Vampeta também já é parceiro de longa data, assim como a Nadine. E temos ainda o Los Buenos, uma banda que estreia como se já estivesse na centésima apresentação. O Galvão FC reúne a história do SBT, a trajetória do Galvão e o que estamos construindo aqui: esporte, informação, comentário, bom humor e música. Futebol e música são paixões nacionais — e é isso que vamos colocar no palco - comentou Mauro Beting.

