Guilherme Gomes, artilheiro do Flamengo sub-20, destaca momento especial e projeta finais

Guilherme Gomes é o artilheiro do Flamengo no Carioca sub-20 (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Guilherme Gomes, do Flamengo, vem sendo um dos principais destaques do Campeonato Carioca sub-20. Com seis gols na competição, ele se consolidou como artilheiro e uma das principais armas ofensivas do Rubro-Negro. O jovem jogador celebra a fase artilheira e já se prepara para os confrontos decisivos contra o Vasco, válidos pelas finais da competição.

Para Guilherme, o momento é motivo de orgulho. Ele destaca o trabalho em equipe como peça-chave para seu desempenho individual:

- É um momento muito especial para mim. Estou muito feliz em poder ajudar o Flamengo a chegar até aqui e ainda por ser o artilheiro do time. Mas tudo isso só é possível graças ao trabalho de todo o grupo, que vem se dedicando muito - afirmou o atacante.

Focado nas finais contra o Vasco, Guilherme projeta dois jogos de muita entrega e intensidade:

- As finais contra o Vasco serão muito difíceis, são jogos que todo jogador sonha em disputar. Tenho certeza de que o grupo está preparado e vai dar o máximo para sair com o título. A expectativa é muito boa, e estamos prontos para fazer grandes partidas - comentou o artilheiro.

O Flamengo chega às finais como um dos melhores ataques da competição, ao lado do Vasco, muito em função dos gols de Guilherme. A equipe busca coroar a boa campanha com o título do Carioca sub-20. As finais serão disputadas em dois jogos. A primeira partida será no próximo sábado, dia 5 de outubro, na Gávea. A finalíssima será disputada em São Januário, no dia 12 de outubro, também às 10h.