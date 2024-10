Com desfalque importante, veja provável escalação do Flamengo

Filipe Luís vai para seu segundo jogo à frente do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro

O Flamengo visita o Bahia neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com uma escalação comum nos últimos jogos. Filipe Luís deve fazer poucas alterações e não poupará atletas, tendo em vista a possibilidade de descanso na paralisação para a Data Fifa.

O novo comandante rubro-negro deve efetuar apenas uma troca na equipe titular em relação à sua estreia, na vitória sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil. Alex Sandro, autor do gol da vitória mínima na ocasião, foi diagnosticado com um problema muscular na coxa e não viajou para Salvador. Em seu lugar, Ayrton Lucas deve ser o escolhido.

No ataque, Gabigol, preterido por Tite durante meses no clube, será titular pela segunda vez seguida, formando dupla com Bruno Henrique. Léo Ortiz se mantém no miolo de zaga, ao lado de Léo Pereira, deixando novamente a função de volante para Erick Pulgar.

👀 VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

⚽ GOL: Rossi

⚽ LTD: Wesley

⚽ ZAG: Léo Ortiz

⚽ ZAG: Léo Pereira

⚽ LTE: Ayrton Lucas

⚽ VOL: Erick Pulgar

⚽ MEI: Nicolás de la Cruz

⚽ MEI: Gerson

⚽ MEI: De Arrascaeta

⚽ ATA: Bruno Henrique:

⚽ ATA: Gabigol

Em caso de vitória, o Flamengo segue entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão, e mantém vivo o sonho de uma arrancada nas rodadas finais. Atualmente, tem nove pontos a menos do que o líder Botafogo, mas um jogo a mais para cumprir, já que teve a partida diante do Internacional, válida pela 17ª rodada, adiada para 30 de outubro.

Filipe Luís deve fazer apenas uma mudança na escalação do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)