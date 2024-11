Jornalista crava Flamengo campeão e cita ‘problema’ criado por Gabigol

Gabigol marcou duas vezes contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 20:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, por 3 a 1, com dois gols de Gabigol. No programa "Apito Final", a jornalista Marília Ruíz cravou que o Rubro-Negro será campeão do torneio e afirmou que o atacante cria um 'pequeno problema' para a diretoria do clube.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Flamengo, na minha opinião, já é campeão da Copa do Brasil. E o Gabigol cria uma grande solução para o Filipe Luis, mas ele também arruma um pequeno problema para a atual diretoria que está se despedindo. Há menos de dois meses do fim do contrato, ele pode assinar com quem ele quiser - comentou Marília Ruiz.

Sob comando de Tite, Gabigol não recebeu muitas oportunidades e ficou no banco de reservas durante boa parte da temporada. Em 2024, o jogador soma apenas sete gols em 34 partidas. Pelo Rubro-Negro, o atacante soma duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, Copa do Brasil, Recopa e quatro Cariocas.