Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 19:41 • Rio de Janeiro

Anunciado em agosto, Deyverson não esteve na final no Maracanã pois não pode atuar com a camisa do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. A restrição acontece por ele já ter defendido o Cuiabá na competição, que não permite que um mesmo jogador atue por dois times diferentes. Entretanto, ausente do gramado, o jogador se fez presente nas arquibancadas e torceu fervorosamente para o seu clube.

As comemorações calorosas do jogador causaram repreensões de seguranças que estavam próximos ao camarote de Deyverson no Maracanã.

O jornalista, ex-Globo, Igor Rodrigues flagrou diversos momentos em que o jogador discutiu com o guarda. Assista ao vídeo abaixo;

Nas graças da torcida

Oficializado pelo clube mineiro no início de agosto, Deyverson estava no Cuiabá e assinou contrato com o clube mineiro válido até o fim de 2025. Desde que chegou a Belo Horizonte, Deyverson disputou 14 jogos, e contribuiu com seis gols e duas assistências.

Além da personalidade irreverente e do jeito carismático, Deyverson caiu nas graças da torcida por ter um estilo provocador dentro de campo. O jogador foi o herói do Galo na classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores, diante do Fluminense, marcando dois gols e carimbando a vaga alvinegra.