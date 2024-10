Vinícius Tobias jogou no Real Madrid emprestado do Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação / Real Madrid)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 12:13 • São Paulo (SP)

O brasileiro Vinicius Tobias, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, descobriu que não é pai de Maitê, filha de Ingrid Lima, após teste de DNA. A notícia foi compartilhada pela influenciadora digital nas redes sociais.

➡️Fã de Neymar e duelo contra Cafu: saiba relação de Liam Payne com o futebol

➡️Pascoal crava campeão e rebaixados do Campeonato Brasileiro; confira

- Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa, e ele também. Ambos seguiram suas vidas e no meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius - publicou a influencer.

Embora confirmado que Vinicius Tobias não é pai da menina, o jogador já havia feito uma tatuagem em sua homenagem. No desenho, uma declaração a "filha": "Maitê, te amo"

- Peço de coração mesmo para vocês pararem de atacar ele, foi a pedido meu ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Enfim, eu e Vinicius já sentamos e conversamos amigavelmente. Eu desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz - completou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quem é Vinicius Tobias?

Descoberto pelo Internacional, Vini Tobias chegou a brilhar na base do Colorado, onde venceu o Brasileiro Sub-20, porém nunca fez sua estreia no elenco principal. Assim, o lateral-direito foi vendido ao Shakhtar Donetsk, clube ucraniano, por cerca de 6 milhões de euros.

Sem conseguir estrear mais uma vez, pelo time profissional, devido a guerra entre Ucrânia e Rússia na época, o jogador de 20 anos foi emprestado ao Real Madrid. Inicialmente na equipe sub-19 do clube merengue, o brasileiro foi para o principal em janeiro de 2024.

Além dos times internacionais, o lateral-direito Vinicius Tobias foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 de Ramon Menezes.

Em junho deste ano, Vini Tobias retornou ao Shakhtar Donetsk. Na atual temporada, desde sua volta, o lateral tem quatro partidas e duas assistências com a camisa do clube ucraniano.

Vinicius Tobias está de volta ao Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)