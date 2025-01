Denílson posta vídeo emocionado com saída da Band; veja

Denilson Show se pronunciou mais uma vez de forma muito emocionada sobre sua despedida da Band. O ex-jogador, que tinha vínculo com a emissora até março de 2027, anunciou sua saída ao vivo no "Jogo Aberto", e comoveu milhares de internautas que viram o comentarista por 14 anos na emissora. A Globo está de olho no ex-jogador para integrar um novo programa esportivo do SporTV aos domingos em 2025.

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria marcante com a apresentadora Renata Fan.

Carreira de Denílson como jogador

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira, onde conquistou a Copa do Mundo de 2002. O ex-atleta também defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

Denílson comemora um de seus dois gol marcados em amistoso pela Seleção (Foto: Reprodução)

Comunicado oficial da Band

Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios.

Em breve, a Band anunciará novidades para 2025 no Jogo Aberto, programa consolidado no horário de segunda a sexta-feira, às 11h, e sucesso de audiência sob o comando de Renata Fan. Recentemente, o canal da atração no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos e 10 milhões de usuários acompanhando as notícias nos últimos 90 dias, sendo um dos cinco perfis esportivos mais assistidos do Brasil.