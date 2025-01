Novo nome da Globo, Denílson já tem programas definidos para atuar no canal

Após quase 15 anos na Band, o ex-jogador Denílson foi anunciado na última segunda-feira (6) como novo reforço da Globo. O comentarista de 47 anos irá atuar em um novo programa do Sportv que irá ao ar às noites de domingo.

Além da presença confirmada no Sportv, Denílson também fará participações em TV aberta no Globo Esporte de São Paulo. A partir do próximo dia 13, o programa terá apresentação do jornalista e influenciador Fred Bruno.

A Globo também anunciou que Denílson fará parte da cobertura dos jogos da Seleção Brasileira, onde o ex-jogador foi campeão do mundo em 2002. O ex-meia de Palmeiras e São Paulo celebrou o acerto com a emissora.

- Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo - disse Denílson ao "ge".

Carreira de Denílson como ex-jogador e comentarista

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira. O ex-atleta também defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria marcante com a apresentadora Renata Fan.