A 27ª rodada do Brasileirão terminou com um novo líder. Trata-se do Palmeiras, que ultrapassou o Flamengo após vencer o São Paulo, no último domingo (5). A equipe Rubro-Negra perdeu o posto por conta de uma derrota contra o Bahia, no mesmo dia. Diante deste cenário, o Lance! pediu para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, palpitar sobre quem será o campeão do torneio.

Faltam poucas rodadas para conhecermos o campeão do principal campeonato nacional. Além de Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro, na terceira colocação, é outro postulante ao título. As equipes somam neste momento 55, 55 e 52 pontos, respectivamente. Restam 13 jogos para o Alviverde, 12 para o Rubro-Negro e 11 para o time mineiro. Para a Meta IA, o time carioca será o campeão.

Análise da IA para o campeão do Brasileirão

"Flamengo: é considerado um dos principais candidatos ao título, graças ao seu elenco forte e consistente. A equipe rubro-negra tem um futebol agressivo e uma defesa sólida, o que a torna um adversário difícil para os outros times.

Palmeiras: também é um forte candidato ao título, com um histórico recente de sucesso no campeonato. A equipe paulista tem um elenco experiente e um futebol pragmático, o que a torna uma das principais forças do campeonato.

Cruzeiro: é outra equipe que pode surpreender e conquistar o título. O time mineiro tem um elenco talentoso e um técnico experiente, o que pode ser um fator importante na disputa pelo título.

Palpite: O Flamengo é considerado o provável campeão do Brasileirão 2025, graças à sua estabilidade e força do elenco"

