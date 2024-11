Motorista acusa John Kennedy, do Fluminense, de provocar batida de carro

John Kennedy foi acusado de ter causado acidente de carro (Foto: Daniel Duarte/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 17:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Um motorista acusou o atacante John Kennedy, do Fluminense, de ter causado um acidente de trânsito nesta quarta-feira (6). Em entrevista à TV Record, o rapaz afirmou que o atleta colidiu na traseira do seu veículo e fugiu em alta velocidade do local. Até o momento da publicação desta matéria, a versão não havia sido confirmada pela polícia.

➡️Fluminense encara ‘maior desafio do ano’ diante do Internacional

➡️Fluminense jogará três jogos de Brasileirão seguidos às sexta-feiras

Segundo o motorista, que é torcedor do Fluminense, o acidente aconteceu próximo à região de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O rapaz disse que tentou perseguir o jogador, mas não obteve sucesso.

- Ele colidiu na traseira do meu carro, do lado esquerdo. Quando desci do carro para verificar, ele saiu em alta velocidade na direção da Rua Leopoldo Bulhões, ali por Maguinhos, Mandela, mas fui atrás dele. Ao chegar próximo, meu irmão conseguiu fotografar a placa do veículo. Era uma BMW 320. Na subida da Linha Amarela eu o perdi de vista - afirmou.

O rapaz ressaltou, no entanto, que não gostaria de ter tornado o caso público. Como é torcedor do clube, ele teria buscado contato com o Fluminense e o próprio John Kennedy nas redes sociais, mas não teve sucesso. Assim, optou por contar a história para a Record.

- Não era para se tornar público essa situação toda. Sou tricolor, sócio do clube, tentei de algumas formas entrar em contato com o JK e o Fluminense, pelas redes sociais, mas não obtive sucesso - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

John Kennedy ainda não se pronunciou

O atacante e o Fluminense ainda não se pronunciaram sobre a denúncia. O Lance! tentou entrar em contato com a assessoria do jogador, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve resposta.