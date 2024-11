Fluminense tem aproveitamento ruim sem Árias, desfalque contra o Inter

Jhon Arias é um dos desfalques do Fluminense contra o Inter (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O Fluminense terá pelo menos seis desfalques para o jogo com o Internacional, na próxima sexta-feira (8), no Beira-Rio. O goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, o volante Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e os atacantes Kauã Elias e Jhon Arias estão suspensos. Se a simples montagem do time já seria um problema para o técnico Mano Menezes, a ausência de Arias traz também uma estatística preocupante.

Seja por lesão, suspensão ou a serviço da seleção da Colômbia, Arias ficou de fora de 15 dos 61 jogos do Fluminense nesta temporada. E o time carioca venceu apenas três deles, somando outros cinco empates e sete derrotas. Assim, o aproveitamento do Fluminense sem John Arias é de apenas 31%.

Além disso, o atacante é o artilheiro do time na temporada, com 13 gols marcados até aqui. A ausência do artilheiro em momento ainda delicado no Brasileirão é outra razão de preocupação.

Mano Menezes terá mais dois treinos para definir o time que encara o Internacional. Ele ainda não esboçou o time.

Kevin Serna pode voltar ao Fluminense depois da data Fifa

Apesar de ter emendado uma sequência de vitórias no mês passado, os dois últimos jogos deixaram o Fluminense novamente com o sinal de alerta ligado no Brasileirão. O empate com o Grêmio e a derrota para o Vitória deixaram o time com 37 pontos, a apenas três da zona de rebaixamento.

O treinador, ao menos, ganhou uma notícia promissora para os jogos finais do campeonato. O atacante colombiano Serna, que sofreu lesão muscular no início de outubro e corria o risco de não atuar mais este ano, apresentou boa evolução e já reiniciou o retreinamento. A tendência é que ele volte a ser relacionado após a data Fifa.